Po 1 lipca 2020 r. deklaracja VAT tylko w pliku JPK_VAT

JPK_VAT - zmiany od 2020 roku

Infor.pl: Od grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, która ma na celu zastąpienie odrębnego składania deklaracji VAT przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Kiedy można się spodziewać zakończenia prac nad tym projektem i skierowania go do Sejmu?

Wojciech Śliż: Zapewniam, że prace w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się znacznie wcześniej. Teraz zakończyliśmy bardzo ważny etap. Projekt jest już po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

reklama reklama



Kiedy te zmiany mają wejść w życie?

Wojciech Śliż: Planowany i zapisany w aktualnej wersji projektu termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2020 r. Przy czym projekt zakłada, że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od 1 stycznia 2020 r. będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Ta grupa przedsiębiorców będzie jednak mogła sama zdecydować o wcześniejszym przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT. W taki sposób dajemy mniejszym przedsiębiorcom większą ilość czasu na wdrożenie zmian, z drugiej strony umożliwiamy tym z nich którzy będą gotowi skorzystanie z wprowadzanego ułatwienia jak najwcześniej.

Na czym dokładnie mają polegać te zmiany i których deklaracji VAT będą dotyczyć?

Wojciech Śliż: Mówiąc prosto wprowadzamy rozwiązanie mające na celu inkorporowanie składanych obecnie odrębnie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K do nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Zamiast wysyłać dwa odrębne pliki elektroniczne, będziemy wysyłać jeden.

Czy już nie będzie możliwości składania deklaracji VAT poza JPK_VAT?

Wojciech Śliż: Zakładamy, że po 1 lipca 2020 r. nie będzie już deklaracji VAT składanych odrębnie od pliku JPK_VAT.

Jakie zmiany zajdą w strukturze i zasadach wysyłania JPK_VAT w porównaniu do obecnego stanu prawnego? Czy nowy plik JPK_VAT zmieni nazwę na JPK_VDEK?

Wojciech Śliż: JPK_VDEK była jedynie nazwą roboczą przyjętą przez zespół pracujący nad koncepcja wdrażanego obecnie rozwiązania w warstwie formalnej nadal mamy do czynienia z plikiem JPK_VAT. Zasady jego wysyłania od strony technicznej, nie ulegną zmianie. Od strony prawnej nastąpi natomiast bardzo istotna zmiana, gdyż przesłanie pliku JPK_VAT będzie równoznaczne ze złożeniem deklaracji VAT.

Niektórzy eksperci stawiają tezę, że za złożenie JPK_VAT niezgodnie z opublikowaną na stronie MF strukturą logiczną, nie można podatnika ukarać, bo czyn zabroniony musi być bezprawny, a więc musi naruszać przepis prawa. A struktura logiczna nie jest formalnie rzecz biorąc przepisem prawa. Czy ten pogląd jest Panów zdaniem słuszny? Dlaczego struktury logiczne JPK nie są publikowane w formie powszechnie obowiązującego aktu prawnego?

Zbigniew Makowski: W nowym JPK_VAT sama struktura logiczna pliku będzie nadal zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Jednak zakres danych umieszczanych w JPK_VAT będzie bardzo szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów. Unikniemy w ten sposób pojawiających się wątpliwości odnośnie charakteru prawnego struktury logicznej pliku JPK_VAT. Rozporządzenie chcemy wydać jak najszybciej. W najbliższych tygodniach projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Czy po tych zmianach w JPK_VAT, o których mówimy, planują Państwo jeszcze kolejne zmiany w tym zakresie?

Wojciech Śliż: Naszym celem jest dalsze rozwijanie sytemu raportowania i analiz opartych na danych z plików JPK_VAT min. poprzez jego uzupełnianie o kolejne funkcjonalności . Przykładem takiej może być zakładane uruchomienie w przyszłości automatycznego kanału informacji zwrotnej do podatnika.

Aktualnie, jak wiadomo, mamy automatyczną komunikację jednokierunkową – podatnicy przesyłają informacje w pliku JPK VAT do Ministerstwa Finansów. Zauważając pewne ograniczenia tego modelu komunikacji, już na wczesnym etapie rozwoju JPK_VAT rozpoczęliśmy uzupełnianie systemu o zwrotną komunikację do podatników w formie SMS-ów i e-maili ze wskazaniem nieprawidłowości w składanych w plikach JPK_VAT. Naszym zamiarem jest dalsze automatyzowanie procesu dzielenie się z podatnikami wiedzą, która posiadamy.

Taka informacja służy przede wszystkim temu, by bez wszczynania kontroli podatnik mógł rozważyć korektę rozliczeń VAT, przyjrzeć się jeszcze raz swoimi kontrahentom, czy wyjaśnić z nimi zasygnalizowane przez nas rozbieżności. Im bardziej precyzyjne informacje o ewentualnych błędach będziemy przekazywać do przedsiębiorców i im szybciej się to będzie dziać, tym łatwiej będzie im je eliminować i się z nich wycofywać. Oczywista konsekwencją przekazywania takich informacji jest także większa dyscyplina samych podatników. Pamiętać też należy, ze z punktu widzenia efektywności systemu poboru podatków, skorygowanie rozliczeń przez podatnika jest tańszym i szybszym rozwiązaniem niż kontrole i decyzje podatkowe

Warto podkreślić, iż nasze zdolności analityczne zbliżają się do takiego poziomu, że niedalekiej przyszłości będziemy mogli odpowiedzialnie rozważać przygotowywanie dla podatnika w 100% trafionej propozycji korekty deklaracji VAT.

Zmiany zaprojektowane w omawianej nowelizacji (pomijając już kwestie deklaracji VAT) są bardzo ważne dla szczelności tego systemu, ale też dla stworzenia podstaw dla dalszego jego rozwoju. Przykładem jest mała zmiana, wprowadzenie obowiązku podawania w ramach JPK_VAT adresu mailowego podatnika (teraz jest to dobrowolne). Umożliwi to właśnie otwarcie kanału zwrotnego z Ministerstwa Finansów/KAS do wszystkich podatników.

Pytania zadawali Paweł Huczko i Adam Kuchta, redaktorzy portalu infor.pl.