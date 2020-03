E-paragony trafią do klientów - efekt koronawirusa

W dniu 27 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Ma on bezpośredni związek z obecną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa i stanowi element tzw. tarczy antykryzysowej.

E-paragony za zgodą klienta

Projekt rozporządzenia przewiduje bowiem dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa), nad którą w piątek prace rozpoczął Sejm.

W ramach tej specustawy wprowadzono m.in. zmiany w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Celem tych zmian jest wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

W związku z dopuszczeniem możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących, pojawiła się konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie, tj. rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. poz. 816 (dalej „rozporządzenie”).

Opis regulacji wprowadzanych w projekcie rozporządzenia

I tak, zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, w § 1 pkt 1 projektu zmienia się brzmienie § 2 pkt 3 rozporządzenia. Do zawartego w tym przepisie słownika pojęć wprowadza się nowe, w stosunku do obecnie stosowanego, znaczenie wyrażenia „dokument w postaci elektronicznej”.

W § 1 pkt 2 lit. a) projektu nowe brzmienie otrzymuje pkt 9 w § 6 w ust. 1, doprecyzowujący jakie dodatkowe czynności zobowiązani są wykonywać podatnicy prowadzący ewidencję, po wprowadzeniu możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej. Po pkt 9 dodany zostaje pkt 10 wprowadzający nowy obowiązek do katalogu czynności określonych w § 6 ust. 1. Natomiast zmiana wprowadzona w projekcie w § 1 pkt 2 lit. b) ma charakter uzupełniający i polega na tym, że podatnik został zobowiązany do zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

W § 1 pkt 3 projektu doprecyzowuje się, że paragon fiskalny wystawia się w sposób zapewniający czytelną treść, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

Zmiana wprowadzana w § 1 pkt 4 lit. a) projektu rozporządzenia skorelowana jest ze zmianą wprowadzaną w § 1 pkt 5 projektu. Ma ona charakter redakcyjny i dostosowawczy i polega na dodaniu do § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dodatkowego zastrzeżenia w postaci odesłania do dodanego przepisu § 19a. Z kolei w § 1 pkt 4 lit. b) i c) projektu wprowadza się zmianę do § 19 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, poprzez wskazanie, że dokumenty, o jakich mowa w tych przepisach, mogą być przez podatnika prowadzącego ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej online, wystawione w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej.

W § 1 pkt 5 projektu dodaje się § 19a rozporządzenia, zawierający regulację, zgodnie z którą podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas online mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Natomiast w sytuacji, gdy rozpoczęta w powyżej wskazany sposób sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.

Zmiana treści załączników do rozporządzenia

W § 1 pkt 6 lit. a) projektu w załączniku nr 1 w części I nowe brzmienie otrzymują tytuły w lit. A i B. Natomiast w § 1 pkt 6 lit. b) projektu w załączniku nr 1 nadane zostaje nowe brzmienie dla treści oświadczenia w części II lit. C.

W § 1 pkt 7 projektu wskazuje się, że załączniki nr 2-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego projektu. Zmiany tych załączników polegają usunięciu z wymaganych danych adresowych - skrytki pocztowej i poczty, zgodnie z odpowiednimi regulacjami pocztowymi.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

