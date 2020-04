Zapłata VAT do urzędu skarbowego w czasie koronawirusa

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik VAT może wystąpić z wnioskiem o:

- odroczenie zapłaty należnego VAT lub istniejących zaległości,

- rozłożenie na raty należnego VAT lub zaległości wraz z odsetkami za zwłokę,

- umorzenie zaległości.

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem tego terminu. Jeśli złożymy wniosek po tym terminie, to powstanie zaległość podatkowa. W takim przypadku - oprócz zaległości - zapłacimy też odsetki za zwłokę.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu organy podatkowe, wydając decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu podatku na raty, nie będą ustalały opłaty prolongacyjnej (art. 15za ustawy o zmianie ustawy o COVID-19). W Polsce stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 r. do odwołania.

Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony, aby zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ale nie wiadomo, czy skorzysta z tych uprawnień. Nie ma nawet projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Nadal będą to decyzje uznaniowe. Nawet jeśli złożymy wniosek i spełnimy wszystkie wymagania, które uprawniają do odroczenia płatności czy rozłożenia na raty, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie przyznana. Urząd rozpatrując wniosek będzie badał, czy za przyznaniem ulgi przemawia ważny interes podatnika lub publiczny. Dlatego we wniosku podatnik musi wykazać swój ważny interes lub interes publiczny.

Jak wynika z objaśnień organów podatkowych:

- ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku;

- ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych.

Zapewne utrata źródeł zarobku, nieopłacone przez kontrahentów faktury, brak możliwości prowadzenia działalności z powodu epidemii koronawirusa spełniają przesłankę ważnego interesu podatnika.

Będziemy mieli również spełnioną przesłankę ważnego interesu publicznego, gdy zapłata podatku lub powstałych zaległości może spowodować zwolnienia pracowników lub zamknięcie firmy.

Powołując się na te argumenty, należy we wniosku dokładnie opisać swoją sytuację, jak na funkcjonowanie firmy wpłynął koronawirus.

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające opisaną sytuację, ale nie jest to obowiązkowe. Jak wynika z aktualnych wyjaśnień MF do wniosku można dołączyć kopie elektroniczne następujących dokumentów takich jak:

- załączniki dotyczące sytuacji finansowej,

- informacje o wielkości uzyskanej pomocy de minimis,

- załączniki wynikające z pomocy publicznej,

ale nie jest to obowiązkowe.

Pomoc w spłacie może być udzielona, gdy stanowi pomoc de minimis , a nie stanowi pomocy publicznej. Jest to pomoc udzielona przez Państwo jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 000 euro brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania została ograniczona do 100 000 euro.

Jeśli jest to pomoc publiczna, to może być udzielona na warunkach wskazanych w art. 67b § 1 pkt Ordynacji podatkowej. Jak z tych regulacji wynika, pomoc publiczna może być udzielona m.in. w celu:

- naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

- zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacji.

Wniosek składamy do urzędu, w którym rozliczamy VAT. Może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli składamy wniosek drogą elektroniczną, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Możemy go złożyć poprzez stronę www.biznes.gov.pl/ zakładka Usługi online...

Artykuł stanowi fragment publikacji Zmiany w VAT i akcyzie (PDF)