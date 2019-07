Jakie są skutki wyroku TSUE w sprawie kart paliwowych

Czego dotyczył wyrok TSUE

Skarżąca udostępniała karty paliwowe spółkom zależnym, umożliwiając tym spółkom zaopatrzenie w paliwo na stacjach paliw. Te ostatnie wystawiały następnie bezpośrednio na rzecz Skarżącej faktury potwierdzające nabycie paliwa z VAT, który był przedmiotem wniosku o zwrot złożonego przez Skarżącą polskim organom podatkowym.

Oceniając skutki podatkowe takiej konstrukcji w wyroku z 15 maja br (sygn. C-235/18) Trybunał zajął niekorzystne dla podatników stanowisko. Stwierdził bowiem, iż: art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu. Trybunał uznał, iż Skarżąca zaopatrująca spółki z Grupy V. w karty paliwowe nie dysponuje paliwem, od zakupu którego domaga się zwrotu VAT, jak właściciel. Nie można uznać, że dostawa paliwa jest dokonywana na rzecz Skarżącej i że następnie odsprzedaje je ona spółkom zależnym.

Skoro więc mamy do czynienia z usługą zwolnioną, to brak jest możliwości odliczenia przez Skarżącą podatku zawartego w wystawianych przez spółki zależne fakturach.

Jakie są skutki wyroku

Z całą pewnością orzeczenie wywrze znaczący (w większości niekorzystny) wpływ dla wielu przedsiębiorców działających w branży transportowej, zwłaszcza tych posiadających floty, którzy zostali teraz zmuszeni do podjęcia szeregu istotnych decyzji.

Przede wszystkim niezbędna będzie analiza zawartych już umów. Orzeczenie nie dotyczy bowiem wszystkich kart paliwowych. W przypadku kart wystawianych przez dostawców paliw, niewątpliwie działają oni jako właściciele, więc odliczenie podatku tutaj przysługuje.

Należy zatem ocenić rodzaj kart, jakimi się posługujemy. Może się okazać, że w poszczególnych przypadkach wcale nie mamy do czynienia z cechami, o których mówił Trybunał. Warto podkreślić, że TSUE przede wszystkim kładzie nacisk na to, czy wystawca kart może być traktowany jako właściciel paliwa.

Podobnie jak w opisywanej sytuacji jest w przypadku leasingu. W wyroku z 6 lutego 2003 r., Auto Lease Holland (C‑185/01, EU:C:2003:73), Trybunał zbadał, czy w ramach umowy leasingu pojazdu samochodowego ma miejsce dostawa towarów, w danym wypadku paliwa, przez spółki paliwowe na rzecz spółki leasingowej, jeżeli leasingobiorca tankuje swój pojazd w imieniu i na rzecz tej spółki, która następnie składa do krajowych organów podatkowych wniosek o zwrot VAT odprowadzonego od tego paliwa. Trybunał uznał, iż poza sporem pozostaje okoliczność, że leasingobiorca pojazdu jest uprawniony do rozporządzania paliwem jak właściciel, gdyż nabywa paliwo bezpośrednio na stacjach benzynowych, a leasingodawca nie ma prawa decydowania, w jaki sposób oraz w jakim celu paliwo ma zostać zużyte.

Trybunał wywnioskował z tego, że porozumienie w zakresie zarządzania paliwem podpisane między spółką leasingową a leasingobiorcą nie stanowi umowy o dostawę paliwa, lecz raczej umowę o finansowanie jego zakupu. Zdaniem Trybunału spółka leasingowa nie nabywa bowiem paliwa w celu dokonania jego odsprzedaży leasingobiorcy pojazdu, lecz to leasingobiorca nabywa paliwo, korzystając z pełnej swobody wyboru jego ilości oraz jakości, jak również momentu zakupu. Spółka leasingowa w rzeczywistości działa więc jako kredytodawca wobec leasingobiorcy. Więc również i tutaj brak jest możliwości odliczenia podatku przez leasingodawcę.

Tak więc orzeczenie Trybunału zmusi transportowców do rezygnacji z „firmowych” kart paliwowych. Upadnie też praktyka wystawiania kart przez pośredników.

Co jednak najistotniejsze, organy podatkowe mogą teraz kwestionować dotychczasowe, błędne - jak się okazuje - rozliczenia wystawców kart paliwowych i ich klientów.

Czy samemu dokonywać korekt, czy też czekać na ruch fiskusa, to już należy do indywidualnej decyzji podatnika.

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego