Uznanie oddziału spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wg ustawy o VAT

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2018 r., 0114-KDIP4.4012.319.2018.1.BS.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej prowadzącej sieć sklepów sprzedaży detalicznej, w której wyodrębniono oddział. Oddział został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Do oddziału zostały przypisane składniki materialne i niematerialne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym: środki trwałe, inwestycje, środki pieniężne, rachunki bankowe, licencje, prawa do znaku towarowego, wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzona działalnością. Natomiast działania centrali (takie jak księgowość, obsługa kadr, marketing, IT) były wykonywane przez spółkę na rzecz oddziału, za co spółka pobierała odpowiednie wynagrodzenie. Oddział korzystał z nieruchomości należących do spółki na podstawie umowy najmu. Spółka planowała wniesienie oddziału w ramach wkładu niepieniężnego do innej spółki, która miała kontynuować działalność prowadzoną w ramach oddziału.

Na tym tle spółka zadała pytanie, czy opisany we wniosku oddział stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Spółka uważała, że oddział spełnia wszystkie przesłanki ustawowe, aby zostać uznanym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wskazała przy tym na wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe oddziału. Uzasadniając odrębność strukturalną spółka wskazała na wpis oddziału do Rejestru Przedsiębiorców KRS, a także na fakt, że jest możliwe przypisanie konkretnych składników materialnych i niematerialnych do oddziału. Na wyodrębnienie finansowe składa się zdaniem spółki przede wszystkim oddzielny rachunek oraz środki pieniężne alokowane do oddziału, a działalność sprzedażowa prowadzona przez oddział dostarcza bieżących środków finansowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z taką argumentację i uznał, że został spełniony warunek uznania oddziału za ZCP w rozumieniu ustawy o VAT, ponieważ podmiot został wystarczająco wyodrębniony, a przypisane do oddziału składniki materialne i niematerialne są niezbędne do prowadzenia przypisanego oddziałowi zakresu działalności.

Uznał także, że oddział dysponuje masą majątkową, która umożliwia jego funkcjonowanie jak niezależnego podmiotu, tym samym spełnia wszystkie warunki uznania go za zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Wybór przepisów:

Ustawa o VAT:

Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(...)

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

Stanisław Nidecki

Źródło: taxonline.pl