Obowiązek rejestracji do VAT - zmiany od 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa towaru w grupowaniu PKWiU Numer PKWiU Przykładowy wykaz towarów

1. Preparaty kosmetyczne i toaletowe PKWiU 20.42.1 - perfumy i wody toaletowe - kosmetyki do makijażu ust i oczu - kosmetyki do manicure i pedicure - pudry kosmetyczne lub toaletowe - preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane - szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów - płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane - preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna - preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu - dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe - preparaty do kąpieli - pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

2. Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne PKWiU 26 - elektroniczne układy scalone - komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych - części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych - urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony - anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych - urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne i części do tych urządzeń - odbiorniki radiowe i odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu bądź odtwarzania dźwięku lub obrazu - urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu - mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii - konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp. - termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli - zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części, mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części - urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny - sprzęt fotograficzny i jego części oraz pozostałe instrumenty optyczne i ich części

3. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego PKWiU 27 - silniki elektryczne, prądnice i transformatory - aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej - baterie i akumulatory - kable światłowodowe - sprzęt oświetleniowy elektryczny - chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory - golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym - suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne - podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe - urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne - kuchenki mikrofalowe - pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia - sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny