Kompleksowe usługi mechaniczne (naprawy pojazdów) a obowiązek umieszczenia na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności”

Płatności z tytułu wystawianych faktur za usługi serwisowe a MPP

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła Spółka, której przedmiotem działalności są usługi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. Spółka wystawia faktury za usługi serwisowe, na które składa się robocizna oraz użyte do tej usługi części do pojazdów samochodowych. Sprzedaż jest dokumentowana fakturami VAT, na których w osobnych pozycjach wyszczególnione są koszty robocizny i koszty materiałów (części samochodowych). Podatnik miał wątpliwości, czy wyodrębnienie na fakturze pozycji dotyczących zużytych części powoduje u niego obowiązki związane z MPP. Zgodnie z załącznikiem nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług części do pojazdów samochodowych sklasyfikowane PKWiU – 45.31.1; 45.32.1; 45.32.2 podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Zdaniem Spółki „nie dokonuje ona sprzedaży części do pojazdów, a jedynie świadczy usługi serwisowe, w skład których wchodzą te części. Następuje zużycie tych części do wykonania usługi serwisowej. W związku z tym, zdaniem Spółki, nie ma tutaj zastosowania art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług i Spółka nie jest zobowiązana do umieszczania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. Co za tym idzie, w przypadku wystawienia faktury za usługę serwisową, na której wyszczególnione użyte do jej wykonania części przekroczą wartość 15.000,00 zł brutto bez zawarcia na tej fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” i w przypadku gdy nabywca nie dokona zapłaty tzw. podzieloną płatnością nie podlega karze, o której mowa w art. 106e ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Dyrektor KIS w interpretacji 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK z 12 grudnia 2019 roku przypomniał, że obowiązek umieszczania na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” występuje w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ustawie. Załącznik nr 15 zawiera katalog zamknięty towarów i usług, do których zastosowanie ma MPP. Spółka dokonuje usługi serwisowej, polegającej na naprawie pojazdów, a ta nie podlega pod obowiązkowy split payment. Dyrektor KIS zwrócił również uwagę, że skoro spółka wykonuje jedynie usługę serwisową to tylko ona powinna znaleźć się na fakturze jako przedmiot opodatkowania, a ewentualne zużyte części czy wartość robocizny mogą znaleźć się na fakturze, ale jako elementy dodatkowe np. w części informacyjnej faktury lub w osobnym dokumencie np. w kosztorysie. „Faktura jest dokumentem sformalizowanym mającym odzwierciedlać faktyczne zaistniałe zdarzenie gospodarcze i faktura nie może wprowadzać w błąd. Tym samym, na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży tylko elementem świadczenia kompleksowego”.

Podsumowując, jeżeli usługa serwisowa naprawy pojazdów jest usługą kompleksową, a zużyte części są niezbędne do jej wykonania, to na fakturze nie należy wyszczególniać osobnych pozycji jako przedmiot sprzedaży. Sprzedawca w takim przypadku nie ma również obowiązku zawierać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Monika M. Brzostowska

