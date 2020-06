Nowa matryca stawek VAT - kawa, herbata, mate, przyprawy - dział 09 CN

Stawką 23% należy opodatkować:

kawę, nawet paloną lub bezkofeinową, łupinki i łuski kawy, substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji;

herbatę, nawet aromatyzowaną, oraz mate.

Na podstawie art. 41 ust. 12f pkt 1 ustawy o VAT stawkę 23% należy stosować do kawy i herbaty serwowanych jako napój w kawiarniach, restauracjach, barach, zarówno na miejscu, jak i na wynos.





Natomiast wszystkie przyprawy objęte tym działem są opodatkowane stawką 8% (poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT). Są tam wymienione m.in.: pieprz, papryka, cynamon, kardamon, wanilia, goździki, gałka muszkatołowa, nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagody jałowca, imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry.

Jak w każdym dziale CN jest tu kategoria "Pozostałe", gdzie można sklasyfikować niewymienione wprost przyprawy.

Spowoduje to obniżenie stawki VAT z 23% na 8% na niektóre przyprawy, np. paprykę słodką, gałkę muszkatołową.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Jak wynika z objaśnień do działu 09 CN:

mieszanki z dwóch lub większej ilości przypraw objętych tą samą pozycją należy klasyfikować do tej pozycji,

mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych różnymi pozycjami należy klasyfikować do pozycji 0910.

Ponadto dodatek innych substancji do przypraw objętych pozycjami od 0904 do 0910 (lub do ich mieszanek) nie wpływa na ich klasyfikację, pod warunkiem że powstałe mieszanki zachowają podstawowe cechy przypraw z tych pozycji. W przeciwnym wypadku powstałe mieszaniny nie są klasyfikowane w niniejszym dziale. Te zmieszane przyprawy lub zmieszane przyprawy korzenne należy klasyfikować do pozycji 2103.

Niezależnie jednak od klasyfikacji, tj. 0904 do 0910 czy 2103, mieszanki przypraw są opodatkowane stawką 8%. Jak wynika z opisu do działu 09, nie obejmuje ona pieprzu kebab (Piper cubeba) ani innych produktów objętych pozycją 1211 CN.

Ważne

Mieszanki przypraw podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

W wydanych do tej pory Wiążących Informacjach Stawkowych Dyrektor KIS potwierdził, że w dziale 09 CN są sklasyfikowane i podlegają opodatkowaniu stawką 8% nasiona do siewu kminku i czarnuszki (zob. pisma Dyrektora KIS z 4 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.16.2019.1.APR, oraz z 3 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.9.2019.1.JC).