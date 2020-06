Jak stosować regulacje dotyczące dokumentowania WDT

Od początku 2020 r. obowiązują nowe wymogi w zakresie dokumentowana wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Zostały one wprowadzone unijnym rozporządzeniem, co powoduje, jak wyjaśnia ekspert Grant Thornton, że regulacje te wiążą w całości i powinny być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego.