Kiedy nastąpi likwidacja zwolnienia z VAT dla przesyłek o małej wartości?

W obecnym porządku prawnym, na skutek implementacji dyrektywy unijnej, w ustawie VAT zostało przewidziane zwolnienie od podatku dotyczące importu towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium RP, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

Charakterystycznie dla prawa podatkowego, od zasady istnieje szereg wyjątków. Wskazanych m.in. w art. 51 ust 2. ustawy o VAT. I tak, na mocy tego artykułu, zwolnienie to nie znajduje zastosowania w wypadku:





napojów alkoholowych;

tytoniu i wyrobów tytoniowych;

perfum i wód toaletowych.

Obok opisanych, ustawa wskazuje także kolejny wyjątek od ww. zwolnienia w postaci towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Katalog zwolnień w ustawie jest jednak szerszy. Tak też, zwolnione w zakresie transakcji z państwami trzecimi są tzw. „prezenty”. Zwolnienie zostało uregulowane w przepisie art. 52 ustawy o VAT i dotyczy towarów spełniających następujące warunki:

są umieszczone w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego na terytorium RP

zarówno odbiorca jak i nabywca są osobami fizycznymi

ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe

odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki

mają charakter okazjonalny

wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.

W tym miejscu warto krótko sprecyzować, jak w świetle powyższych przypisów kształtuje się kwestia zakupów dokonanych w sklepie internetowym, które są następnie importowane do Polski.

W zakresie zwolnienia takich zakupów od podatku VAT w dniu 3 kwietnia 2018 r. jeden z posłów zwrócił się z interpelacją poselską do Ministra Finansów. Ten ostatni wyjaśnił wówczas, że z uwagi na wyłączenia spod zakresu zwolnienia postaci towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, w przypadku importu towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego zakupionych przez Internet, podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na wartość towaru - czyli już od 0,01 PLN. W przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym, które są następnie importowane do Polski, nie ma także zastosowania zwolnienie prezentowe.



Minister Finansów podkreślił, że „każdy kto dokonuje importu towarów poprzez zamówienia towarów, niezależnie od formy dokonania tego zamówienia (np. zamówienie pisemne, elektroniczne - Internet, telefoniczne, polecenie czy dyspozycja), umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy, staje się podatnikiem z tytułu importu towarów i nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy VAT”. Wskazał także, że taka interpretacja „ma na celu zapobieganie nadużyciom i zakłóceniu konkurencyjności pomiędzy firmami unijnymi a firmami z krajów trzecich dokonującymi sprzedaży wysyłkowej oraz zapobieganie relokacji działalności gospodarczej poza UE celem uzyskania korzyści wynikających ze zwolnienia dotyczącego importu małych przesyłek”.

Problem ryzyka zakłócenia konkurencji na rynku UE oraz zaniżania wartości celnej związany z funkcjonowaniem zwolnienia z VAT przesyłek o małej wartości został także dostrzeżony przez organy unijne. W konsekwencji została wprowadzona Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5.12.2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L z 2017 r. nr 348/7). Zgodnie z jej regulacją przedmiotowe zwolnienie ma zostać zniesione. Ponadto mają zostać wprowadzone inne rozwiązania ukierunkowane na zapobieganie oszustwom oraz na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw UE. Niniejsza dyrektywa ma zostać implementowana przez kraje członkowskie, w tym Polskę do dnia 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie, tj. najdalej od 1 stycznia 2021 r. należy spodziewać się kolejnych zmian ustawy VAT. Będą one polegały na zlikwidowaniu zwolnienia z VAT dla przesyłek o małej wartości oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań, które przewiduje Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5.12.2017 r.

Michał Wiącek Jarosław Włoch, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych