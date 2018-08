Amortyzacja ujemnej wartości firmy

Ujemna wartość firmy

Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której cena nabycia przedsiębiorstwa bądź też jego zorganizowanej części jest niższa niż wartość godziwa przejętych aktywów, podatnicy mają do czynienia z ujemną wartością firmy.

W sytuacji przejęcia jednego przedsiębiorstwa lub jego części przez inny podmiot, podczas tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość aktywów netto przedsiębiorstwa wykazać należy w wartości godziwej (którą podatnicy najczęściej wyceniają według wartości rynkowej bądź też w wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę).

Co do zasady w konsekwencji kwota płacona za nabyte przedsiębiorstwo jest wyższa od sumy aktywów wchodzących w jego skład, w innym bowiem wypadku mogłoby się okazać, że korzystniejszą ekonomicznie opcją jest sprzedaż poszczególnych aktywów na rynku. Jeśli jednak jest odwrotnie, różnicę między wartością aktywów netto a kwotą zapłaconą za przejęcie nazywamy ujemną wartością firmy (czyli negative goodwill).

Księgowe ujęcie ujemnej wartości firmy

Sposób, w jaki ujemna wartość firmy podlegać powinna ewidencji, uregulowany został w art. 44b ust. 11 i 12 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z powyższym uregulowaniem, ujemną wartość firmy należy podzielić na dwie części, tj.:

- co do części ujemnej wartości, która nie przekracza wartości godziwej nabytych aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach) - część tę jednostka powinna zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów,

- co do części ujemnej wartości firmy, która przekracza wartość godziwą aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach) - część tę jednostka powinna zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych na dzień połączenia.

Zgodnie z powyższym ujemną wartość firmy ujętą na koncie 84 rozlicza się przez okres będący średnią ważoną ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów zapisem:

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Ta część ujemnej wartości firmy, która przekracza wartość godziwą aktywów trwałych, zaliczana jest do przychodów na dzień nabycia, zapisem:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".