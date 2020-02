Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych

Umiędzynarodowienie kapitału wymagało rozpoczęcia prac nad standaryzacją sprawozdań finansowych oraz harmonizacją regulacji prawnych dotyczących rachunkowości. Obecnie prace te są bardzo zaawansowane, czego przejawem jest przyjęcie przez część podmiotów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako obowiązującego prawa.

Sprawozdanie finansowe zarówno w regulacjach międzynarodowych, jak i krajowych jest coraz bardziej zorientowane na bilans jako podstawowy i główny zbiór informacji określających sytuację finansową i majątkową jednostki gospodarczej. Jednocześnie zmieniło się podejście do wyników działalności i potrzeba rozszerzenia prezentowanych informacji na ten temat. Kolejno wprowadzane do regulacji międzynarodowych zmiany mają charakter jakościowy i ilościowy, co wiąże się z obowiązkiem coraz obszerniejszych ujawnień. Jednocześnie można zaobserwować tendencję do wprowadzania kolejnych uproszczeń dotyczących nie tylko zakresu sprawozdań finansowych, ale również wyceny aktywów i zobowiązań.

Jednak kolejno wprowadzane zmiany do sprawozdania finansowego nie są w stanie zmienić jego podstawowej cechy – mianowicie rozliczania i raportowania zdarzeń z przeszłości. „Raportowanie przeszłości” jest przez wielu użytkowników sprawozdań uznawane za znaczące ograniczenie, skutkujące utrzymywaniem luki informacyjnej. Coraz częściej zgłaszana jest z ich strony potrzeba „raportowania przyszłości”.

Odpowiedzią na wskazane potrzeby jest coraz większe zainteresowanie danymi niefinansowymi oraz ich raportowaniem. Również ta sfera sprawozdawczości podlega coraz bardziej szczegółowym regulacjom prawnym, m.in. dotyczącym jej obligatoryjności oraz relacji z tradycyjnymi informacjami prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych.

W obliczu częstych i znaczących jakościowo zmian wprowadzanych do prawa regulującego rachunkowość powstaje pytanie o ich znaczenie i kierunek z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Autorzy opracowania postawili również pytanie badawcze o skalę i znaczenie zmian w przekroju różnych typów podmiotów gospodarczych.

W świetle postawionych pytań celem opracowania jest przegląd, uporządkowanie oraz ocena zakresu i znaczenia zmian wprowadzonych w obszarze sfery regulacyjnej sprawozdań finansowych i niefinansowych, a także określenie kierunku tych zmian […].

