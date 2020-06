Zdalnie i stacjonarnie - jak stworzyć hybrydowy zespół w księgowości?

Coraz więcej firm wdraża rozwiązania, które ułatwiają pracę w czasach, gdy wciąż możliwy jest powrót do społecznej izolacji. Jednym z nich jest stworzenie zespołu hybrydowego. Buduje się go w taki sposób, aby część pracowników wykonywała swoje obowiązki w biurze, a część w domu.

Dziś, jak wynika z badania „Praca i rekrutacja zdalna” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, największą popularnością cieszą się właśnie mieszane modele pracy. 40% ankietowanych uważa, że możliwość pracy z biura przynajmniej raz w tygodniu byłaby dla nich kusząca. Z kolei 39% chciałoby wykonywać swoje obowiązki poza biurem tylko w wybranych przez nich dniach. Jednoznacznie udowadnia to, że rozwiązania, które pomagają planować pracę zespołu oraz wspierają komunikację na linii biuro – księgowi, są obecnie na wagę złota.





Modele działań

Istnieją różne modele zespołów hybrydowych. Pierwszy z nich opiera się na stałym podziale zespołu na sekcje, pracujące zdalnie i działające stacjonarnie w biurze.

Kolejny to rotacja. Zespół zostaje podzielony na części. Najpierw jedna grupa przychodzi do biura i pracuje stacjonarnie. W tym samym czasie druga działa na home office. Po określonym czasie grupy zmieniają miejsce wykonywania obowiązków. Dzięki temu znacznie łatwiej jest dostosować się do obecnych norm zachowywania dystansu społecznego.

Dobra komunikacja

Możliwość sprawnego komunikowania się, zwłaszcza w obszarze księgowości, jest niezbędnym elementem pracy zespołów hybrydowych. Członkowie grupy niejednokrotnie muszą przesyłać między sobą ważne dokumenty, przedyskutować wszelkie naglące sprawy oraz rozłożyć zadania na wszystkich pracowników.

Obserwacja ostatnich miesięcy powszechnego home office pozwoliła wyróżnić kilka znaczących narzędzi, które usprawniają działania hybrydowego zespołu. Bardzo istotny stał się chociażby obieg dokumentów pozwalający w łatwy sposób przetwarzać niezbędne dane.

- Obieg dokumentów, gdy część osób pracuje zdalnie, jest kluczowy. Jeśli dodatkowo dane z faktur są odczytywane za pomocą OCR, czyli nie trzeba ich przepisywać, to jest to dodatkowa korzyść dla pracowników. Dzięki tego typu rozwiązaniom cały zespół księgowy zyskuje dostęp do przejrzystej i łatwo dostępnej dokumentacji, oszczędzając przy tym zarówno czas i miejsce w biurze, które z pewnością zajęłyby segregatory z fakturami – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Jeszcze niedawno narzędzia do planowania działań pracowników nie były tak powszechne jak dziś. Wskutek pandemii wiele procesów, które miały zajść w ciągu następnych kilku lat, zostało wdrożonych już teraz.

W sytuacji, gdy część księgowych wykonuje swoje obowiązki z biura, zaś część z domu, sprawna komunikacja i planowanie zadań stają się niezbędne. Przechowywanie dokumentów w chmurze, chociaż ułatwia działania całej grupy, nie jest jedynym elementem, o który warto zadbać. Narzędzia do wspólnej pracy pozwalają rozłożyć równomiernie zadania na wszystkie osoby, odpowiednio je rozpisać, a także monitorować pracowników.

- Szczególnie ważny staje się jednak wspólny kanał komunikacji między pracownikami biura a klientem. W ten sposób każdy wie, kto nad czym pracuje, gdzie znaleźć poszukiwane informacje, oraz może dopilnować wszystkich spraw dotyczących jednego klienta. Dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w jednym miejscu sprawia zatem, że praca hybrydowego zespołu księgowych jest dużo prostsza – dodaje Krzysztof Wojtas.

O czym należy pamiętać

Mieszany model, chociaż ma wiele zalet, może sprawić, że pracownicy zdalni poczują się wykluczeni z życia firmy. Warto zatem wdrożyć w życie kilka zasad, które pozwolą temu zapobiec.

Jedną z nich jest organizacja regularnych wideokonferencji, np. raz w tygodniu, podczas których cały zespół ma szansę nie tylko przedyskutować obecne projekty, ale także porozmawiać nieoficjalnie, choćby o weekendzie czy najnowszych wydarzeniach z życia pracowników. Najlepszą porą na takie spotkanie jest początek pracy. Pozwala to uporządkować dzień i nabrać pozytywnej energii do działania.

Nie można też zapomnieć o kontakcie zespołu między sobą. W tym przypadku sprawdzają się przede wszystkim telespotkania i telefony, które pozwalają na sprawniejszą i szybszą komunikację.

Przepływ informacji o bieżących spotkaniach to kolejna sprawa, o której powinni wiedzieć wszyscy pracownicy. Dobrym pomysłem mogą być wirtualne kalendarze, gdzie każdy bez trudu zaznaczy swoje spotkania. Dzięki temu osoby, które chciałyby uzyskać konkretną informację od danego pracownika, będą wiedzieć, że w określonym momencie jest on zajęty.

Mieszane modele pracy to rozwiązanie znane na świecie od dobrych kilku lat, w Polsce jednak do tej pory niezbyt popularne. Trwająca wciąż pandemia znacząco przyspieszyła wprowadzenie go w naszym kraju. Nie ulega wątpliwości, że model ten zapewnia większe bezpieczeństwo grupy i nie musi wcale obniżać jego efektywności. Nowoczesne rozwiązania oraz jasno wytyczone zasady działania sprawiają, że branża księgowości bez problemu radzi sobie z obsługą klientów oraz jeszcze szybciej się rozwija. Wiele wskazuje więc na to, że zespoły hybrydowe pozostaną z nami na dłużej.

