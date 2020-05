Strata gotówkowa netto - nowe pojęcie dla potrzeb uzyskania wsparcia z Tarczy Finansowej

No więc jako profesjonalni księgowi mamy nowe wyzwanie – jak ustalić czym jest strata gotówkowa netto? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ od tego uzależnione jest jaki procent pomocy w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zostanie nam ewentualnie umorzony, a to dla każdej firmy pytanie bardzo ważne, jeśli nawet umorzenie zdarzy się dopiero za 13 lub więcej miesięcy od uzyskania pomocy.

Czy jesteś z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) czy dużą firmą – problem czeka na Ciebie, o ile oczywiście zechcesz skorzystać z pomocy, na którą wszyscy niecierpliwie czekamy. My przedsiębiorcy wiemy, że bez tej pomocy wyjście z kryzysu wywołanego epidemią będzie w wielu firmach niemożliwe.

A więc dwa słowa – strona 14, 19 i 21 przewodnika PFR – definicje poniżej.

Strata gotówkowa to prawdopodobnie (interpretacja autora) przejście z wyniku netto na przepływy gotówkowe netto. Czego nie uwzględniamy? Kosztów amortyzacji – to oczywiste, to nie jest przepływ, rezerw i odpisów – podobnie jak koszty amortyzacji. Wyniki z przeszacowania lub sprzedaży aktywów jako tzw. działalność jednorazowa też wyłączamy.

Czy to wszystko? To zależy – jeśli jesteś firmą z sektora, w którym wartość zainwestowanych aktywów jest duża, podany przykład to spółka infrastrukturalna, to możesz uwzględnić koszty finansowania oraz odpisy wartości składników aktywów.

Pomijam, że opis jest nieprecyzyjny w kwestii np. pełna rachunkowość gotówkowa… Ale na pewno będzie od nas wymagał szczegółowych analiz – gdyż tą stratę należy oszacować również na przyszłość, jako prognozę.

Str. 19 opracowania dla dużych firm: finansowanie płynnościowe udzielane jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19 i maksymalnie do kwoty 1,0 mld zł.

MŚP – dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów.

Duża firma – ocena wysokości poniesionej straty oparta jest w szczególności na szacunku kwoty gotówkowej straty na sprzedaży, rozumianej jako odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji.

Duża firma – gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach w związku ze specyfiką prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne) do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można uwzględnić także koszty finansowe oraz odpisy wartości składników aktywów.

Piotr Witek

Prezes Zarządu, Partner Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

