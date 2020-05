Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Doradcy podatkowi wskazują na dziury w przepisach Tarczy Finansowej

Doradcy podatkowi wskazują na dziury w przepisach Tarczy Finansowej

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zgłosiła do Ministerstwa Rozwoju swoje zastrzeżenia co do sposobu weryfikacji przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać prawo do pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. W obecnym kształcie przepisy Tarczy Finansowej wykluczają z tej pomocy wiele przedsiębiorstw, które tego wsparcia potrzebują, aby uchronić się przed upadłością. Pierwsze odmowy już miały miejsce.