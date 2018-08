Ujednolicenie podatków od infrastruktury liniowej od 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał (8 sierpnia br.) nowelizację ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, która ma uporządkować i ujednolicić w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wprowadza zasadę, że umieszczenie tej infrastruktury, na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo energetyczne korzysta w sposób ograniczony, nie wpłynie na wzrost podatków gruntowych.

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania tych gruntów, w związku z czym dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku, w zależności od przyjętej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach grunty, na których znalazła się taka infrastruktura, były "neutrale podatkowo", a w innych - były uznawane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości.

W związku z tym dochodziło do licznych sporów między podatnikami - właścicielami infrastruktury liniowej a organami podatkowymi. W ostatnich latach problem ten był szczególnie widoczny w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych, na których znajdują się linie energetyczne.

Z danych Ministerstwa Energii wynika, że w 2017 r. nie więcej niż 5 proc. gruntów pod liniami energetycznymi na terenach Lasów Państwowych było opodatkowanych najwyższą stawką, ale w tym roku taka stawka może dotyczyć już 40 proc. gruntów pod liniami. Według ME, koszty wyższego podatku mogły być przeniesione na przedsiębiorstwa energetyczne, które zechcą uwzględnić ten wydatek w taryfie za usługę dystrybucji. To z kolei może prowadzić do wzrostu cen energii i innych usług.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady opodatkowania gruntów, na których ulokowana jest infrastruktura przez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem – nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

