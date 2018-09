Luka podatkowa w VAT coraz mniejsza

W czwartek (30 sierpnia) komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT zebrała się na swoim drugim posiedzeniu. Jest to posiedzenie zamknięte, podczas którego posłowie mają się zapoznawać z procedurą dotyczącą informacji niejawnych.

reklama reklama

Przed rozpoczęciem posiedzenia szef komisji Marcin Horała był pytany przez dziennikarzy o postulat PO i Nowoczesnej, by przedłużyć okres, który bada komisja do roku 2018. Przedstawiciele opozycji przekonują bowiem, że luka VAT-owska cały czas rośnie.

Horała przekonywał, że analizowanie tej luki miesiąc po miesiącu "jest absolutnie błędne".

Zobacz: Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

"Trzeba analizować cały rok podatkowy, bo może się tak zdarzyć, że na przykład kilku bardzo dużych podatników otrzymało należne im zwroty podatku, które w tym akurat miesiącu zostały wypłacone. Dlatego w tym akurat miesiącu jest taka dynamika" - mówił polityk PiS, dodając, że pełne dane będą znane dopiero po zakończeniu roku.

Dodał, że czas 2007-15, który ma badać komisja, to okres zamknięty, "więc oczywiście patrząc na zakres prac komisji mamy jednocześnie dane z zamknięcia roku".

Horała podkreślił, że od 2016 roku luka VAT "bardzo wyraźnie, skokowo maleje". "Lukę VAT należy liczyć albo w procentach PKB albo w procentach całkowitej należności podatkowej" - wyjaśniał.

Dopytywany, czy może jednak warto rozważyć wydłużenie prac komisji Horała powiedział, że "rozważyć zawsze można". "Został nam jednak rok do końca kadencji, musimy zakończyć nasze prace, a końcowe wiarygodne dane z wykonania budżetu za rok 2018, to będzie gdzieś połowa przyszłego roku. Czyli już trochę za późno" - tłumaczył.

Pytany, czy komisja ma już wszystkie dokumenty o które wnioskowała powiedział, że jeszcze nie. "Wręcz przeciwnie, one dopiero spływają do nas i jest ich bardzo dużo" - podkreślił. "Ten proces trwa i myślę, że będzie trwał właściwie do końca prac komisji" - dodał.

Dopytywany, czy jego zdaniem należy powołać komisję śledczą także w sprawie afery GetBack, co postuluje opozycja, Horała odpowiedział, że nie widzi potrzeby powołania w tej sprawie komisji śledczej. "W sprawie GetBack widzimy bardzo szybką i skuteczną reakcję organów państwa" - powiedział. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ pś/ skr/

Zobacz: Podatki 2019