Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała w Parlamencie Europejskim, że wspólny unijny podatek cyfrowy najpewniej zostanie zaproponowany w grudniu podczas spotkania ministrów finansów z państw członkowskich - poinformowała w środę (14 listopada) agencja Reutera.

Kanclerz Merkel zapewniła, że obecnie trwają rozmowy z Francją na temat sposobu wprowadzenia nowego podatku.

Jak podała agencja Reutera, Francja jest od dawna największym zwolennikiem wprowadzenia unijnego podatku cyfrowego i obecnie kraj ten jest zaniepokojony wahaniem Niemiec w kwestii ustalenia szczegółów dla planu wstępnie uzgodnionego już w czerwcu tego roku.

Po miesiącach negocjacji z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej francuski rząd stwierdził, że obecnie wprowadzeniu takiego rozwiązania sprzeciwiają się jedynie Dania, Szwecja i Irlandia.

Wcześniej w tym tygodniu Niemcy zajęły stanowisko, w którym wyraziły poparcie dla pomysłu opodatkowania wielkich firm technologicznych (takich jak Google czy Facebook) na podstawie wysokości ich obrotu handlowego osiąganego w krajach członkowskich UE. Zdaniem unijnych polityków koncerny te płacą obecnie znacznie niższe podatki w stosunku do innych przedsiębiorstw.

Reuters podkreślił, że wypowiedzi Angeli Merkel zbiegły się w czasie z przygotowaniami jej gabinetu do ogłoszenia strategii sztucznej inteligencji, która ma pomóc niemieckiej gospodarce dostosować się do wymogów ery cyfrowej. Z dokumentów, do których dotarła agencja, wynika, że Niemcy przewidzieli na rozwój i badania w dziedzinie sztucznej inteligencji budżet w wysokości 3 mld euro. (PAP)

