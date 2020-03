Frankowicze nie zapłacą PIT

Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.

Osoby, które już rozliczyły roczny PIT i uwzględniły te kwoty w rozliczeniu, powinny złożyć korektę.

Wydanie rozporządzenia spowoduje, że objęte nim przychody – wykazane we wcześniej sporządzonych przez bank PIT-11 (podatnicy, którzy uzyskali taki przychody – otrzymali PIT-11 z banku) – nie będą podlegać opodatkowaniu. Oznacza to, że nie należy ich wykazywać w zeznaniu podatkowym.



PIT-11 zostały już przez banki przekazane do urzędów skarbowych i do podatników oraz uwzględnione w usłudze Twój e-PIT. Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te kwoty w rozliczeniu, powinny złożyć korektę.

