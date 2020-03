Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2020

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Na każdym kroku o naszą uwagę jako konsumenta zabiegają reklamy, bilbordy i spersonalizowane oferty online. Firm jest coraz więcej i stosują coraz to bardziej wyrafinowane techniki marketingowe. Jak poznać za którymi produktami i usługami stoją przedsiębiorcy godni zaufania? Tu pomocne okazuje się niezależne oko eksperta. „Przedsiębiorstwo Fair Play” to jeden z nielicznych certyfikatów, które przyznawane są w oparciu o szczegółową, dwuetapową weryfikację i audyt w siedzibie firmy. Jego otrzymanie potwierdza, że przedsiębiorstwo działa uczciwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Na przestrzeni ponad 20 lat certyfikat przyznany został 2 500 firmom, w tym Polpharmie, ERKADO, Votum czy Grupie Tarczyński. Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej – największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce. „Cieszy nas, że przedsiębiorcy interesują się społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi Członek Komisji Ogólnopolskiej programu Anna Szcześniak. – Stopniowo uświadamiają sobie, że dążenie do zwiększenia zysku kosztem dobra środowiska, transparentności wobec klienta, uczciwości wobec kontrahentów czy zadowolenia i bezpieczeństwa pracowników, nie sprawdzi się jako strategia długofalowa. Wśród laureatów naszego certyfikatu są firmy, które zbudowane zostały w oparciu o właśnie takie wartości, jak etyka i rzetelność i z powodzeniem funkcjonują na rynku od dziesięcioleci”.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawany jest na podstawie dwuetapowego procesu weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy udzielają szczegółowych informacji o ocenianych w programie aspektach działalności firmy. Drugi etap polega na potwierdzeniu tych danych przez audytora na podstawie dokumentów źródłowych i wywiadów z osobami zarządzającymi firmą oraz przedstawicielami działu księgowości, kadr, marketingu, przedstawicielami Związków Zawodowych i z wybranymi pracownikami.

Dlaczego tak wielu przedsiębiorców decyduje się na poddanie swojej firmy certyfikacji?

Podstawową korzyścią jest zyskanie zaufania klientów, dostawców, inwestorów czy potencjalnych pracowników. „Zwykle widzimy jedynie efekt końcowy działalności firmy - jej usługi czy produkty” – mówi Anna Szcześniak. – „A przedsiębiorcy chcą też pokazać, jakimi wartościami kierują się w swojej działalności, jak traktują pracowników, jakie działania podejmują na rzecz ochrony środowiska. Nasz certyfikat to prosty i rozpoznawalny komunikat, że dana firma jest uczciwa i możemy oczekiwać od niej najwyższych standardów.”

Troska o środowisko naturalne od zawsze jest jednym z głównych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w obliczu narastających zagrożeń dla klimatu, będących konsekwencjami globalnego ocieplenia, temat wpływu człowieka, a w tym wpływu gospodarki, na środowisko naturalne staje się coraz bardziej istotny. XXIII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbędzie się pod hasłem wspólnej odpowiedzialności przedsiębiorców i społeczeństwa za dobro naszej planety. Wzorem poprzednich edycji, w programie oceniane jest między innymi przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowanie dodatkowych działań na rzecz zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Do przedsiębiorstw, które wykażą się szczególnymi osiągnięciami w tym zakresie trafić może nagroda specjalna – „Wyróżnienie Proekologiczne”.

Kto może uzyskać certyfikat?

Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Certyfikat trafia do tych, które terminowo regulują zobowiązania finansowe, rzetelnie przeprowadzają procesy reklamacji, zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy, wykazują dbałość o środowisko i przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.

Więcej informacji na temat certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskać można kontaktując się z biurem pod numerem 22 630 98 01 lub na stronie www.fairplay.pl