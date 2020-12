Skutki Brexitu dla firm audytorskich i ich klientów

Jakie skutki spowoduje Brexit dla firm audytorskich i ich klientów?

Z upływem terminu przejściowego biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowani w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawani jako zatwierdzeni w państwie Unii Europejskiej i staną się biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi pochodzącymi z państwa trzeciego w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Tym samym zarejestrowane w Polsce firmy audytorskie, w których w skład struktur właścicielskich lub nadzorczych wchodzą obecnie biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowani w Wielkiej Brytanii, mogą przestać spełniać wymagania, o którym mowa w art. 46 ustawy, a w konsekwencji warunki wpisu na listę, o której mowa w art. 57 ustawy i podlegać skreśleniu, w związku z zaistnieniem przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy.





Zgodnie z art. 46 ustawy w firmie audytorskiej zarejestrowanej w Polsce biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej stanowić muszą (odpowiednio do prawnej formy działalności) większość zarządu, rady nadzorczej oraz dysponować większością głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto w przypadku spółek komandytowych, komplementariuszami mogą być wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej.

Wskazać również należy, że firmy audytorskie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i przeprowadzające badania spółek zarejestrowanych w państwie trzecim (w tym w Wielkiej Brytanii) notowanych na polskim rynku regulowanym, będą miały obowiązek uzyskania wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, o której mowa w art. 204 ustawy.

Obecnie, na podstawie informacji gromadzonych przez PANA, wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, spełniają warunki rejestracji w rozumieniu spójnego stosowania przepisów ustawy i regulacji unijnych dotyczących Brexitu po 1 stycznia 2021 r. Tym niemniej PANA przypomina firmom audytorskim, które uznają, że może jednak wystąpić potencjalne ryzyko wpływu Brexitu na prowadzoną przez nie działalność, o zasadności podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych i zaktualizowania danych rejestrowych na liście przed 31 grudnia 2020 r.

Ma to również istotne znaczenie dla jednostek, których sprawozdania finansowe za 2020 r. będą podlegać badaniu ustawowemu przez firmy audytorskie, dla których zaistnieją przesłanki skreślenia z listy, ponieważ nie podjęły na czas działań dostosowawczych. W rezultacie jednostka badana może zostać zmuszona do wyboru nowej firmy audytorskiej, jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu badania ustawowego jej sprawozdania finansowego firma audytorska je przeprowadzająca zostanie skreślona z listy. Taka sytuacja może spowodować ryzyko wydłużenia procesu badania, a także ryzyko niewykonania obowiązku ustawowego w wymaganym prawem terminie.

Z dodatkowymi informacjami na temat konsekwencji brexitu dla biegłych rewidentów i firm audytorskich, można zapoznać się również na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/sytuacja-firm-audytorskich-i-jednostek-badanych-pozakonczeniu-okresu-przejsciowego-w-przypadku-braku-porozumienia-o-przyszlych-relacjachmiedzy-ue-i-uk a także dodatkowo na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poświęconej zasadom współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. https://www.brexit.gov.pl/

Źródło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego

