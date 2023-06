Płaca minimalna 2024 - 4242 zł od 1 stycznia, 4300 zł od 1 lipca. Propozycje rządu

Rząd proponuje płacę minimalną na 2024 rok

"Od 1 stycznia 2024 r. proponujemy stawkę 4.242 zł, natomiast od 1 lipca 4.300 zł" - powiedziała Maląg.

Jaka minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?

Dodała, że rząd proponuje minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2024 r. na poziomie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł.



"Kiedy inflacja jest powyżej 5 proc., wówczas waloryzacja minimalnego wynagrodzenia ma miejsce dwa razy w roku, tak jak jest to w bieżącym roku, czyli jest 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 lipca 2023 r. będzie to kwota 3600 zł brutto" – przypomniała minister Marlena Maląg.

Zwróciła też uwagę, że "relacja między minimalnym wynagrodzeniem a przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce jest jedną z najwyższych w UE". "Z tej propozycji, którą przedstawiamy jest to ponad 50 proc. (...) Do gospodarstw domowych będą to dodatkowe wpływy na poziomie blisko 18 mld zł" – zapowiedziała minister.



"Zarówno strona pracodawców, jak i pracowników będzie się wypowiadała na ten temat i ponownie wróci to na Radę Ministrów, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja" – podkreśliła szefowa MRiPS.



Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln zł.

Minister Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że prognozowany jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku bieżącym o 11,9 proc., a w 2024 – 9,7 proc.

Co dalej z propozycjami rządu?

Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.



Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.



Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku

Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – poinformowała też tego samego dnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



Cały koszt tej waloryzacji - łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury - ma wynieść ponad 43 mld zł.

Na czym polega waloryzacja emerytur i rent?

Zgodnie z przepisami, emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Najniższe emerytury i renty w 2023 roku

Obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji to 14,8 proc.

