Końcowy termin na zgłoszenie do małego ZUS plus upływa 31 stycznia 2024 roku. Do tej daty należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. Osoby, które korzystały z tej ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie do małego ZUS plus. W 2024 roku nadal mają prawo opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu.

Mały ZUS plus - na czym to polega

Z ulgi zwanej potocznie Mały ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.

- Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi do 20 lutego przekazać dokumenty rozliczeniowe z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek.

Mały ZUS plus - dla kogo

- Jest kilka warunków, które należy spełnić, by móc korzystać z małego ZUS-u plus. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nieprzekroczenie rocznego przychodu w poprzednim roku w wysokości 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy - wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS-u.



Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.



Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” liczonych od kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Kto może zgłosić się do ulgi po 31 stycznia

Termin na zgłoszenie do małego ZUS plus mija 31 stycznia. Po tej dacie, skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy rozpoczną lub wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 25 stycznia 2024 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni). Oni mogą zgłosić się do małego ZUS-u plus w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia bądź wznowienia działalności. Zgłoszenia do małego ZUS plus przedsiębiorca można dokonać także w innym miesiącu niż styczeń, jeśli korzystał z „preferencyjnych składek” przez 24 miesiące i okres wyliczania składek od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia kończy się w innym terminie niż styczeń. Taki płatnik składek może zgłosić się do małego ZUS w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.