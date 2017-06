Największe problemy podatkowo-księgowe przedsiębiorców w roku 2017

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, jak wiele trudności czeka na nich już od samego początku. Od niezliczonych formularzy i załączników, które trzeba bezbłędnie wypełnić, po próby zdobywania kapitału, które mogą zakończyć się niefortunnie zaciągniętym kredytem czy utratą dofinansowania unijnego. Niestety, pokonanie pierwszych przeszkód, nie oznacza, że możemy odetchnąć.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

reklama reklama

Nowe przepisy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

W tym roku wyzwaniem dla księgowych jest art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego nowe brzmienie zmieniło od 1 stycznia limity rozliczeń gotówkowych. Zmodyfikowany przepis stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł (przed zmianą była to kwota 15 tys. euro), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców? - Nowe brzmienie przepisów ma wpływ na kwalifikację kosztów podatkowych. Jeżeli podatnicy dokonali transakcji z naruszeniem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie mogą pomniejszyć przychodu podatkowego o koszt w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Niedostosowanie się do nowych przepisów po prostu się nie opłaca – wyjaśnia ekspert z Impel Business Solutions Katarzyna Zielonka.

Korekta JPK

Od stycznia 2017 poszerzyło się też grono podatników przekazujących JPK_VAT. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczą już nie tylko dużych, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Wkrótce do tego grona dołączą również mikroprzedsiębiorcy. Sam proces przekazywania danych za pomocą JPK_VAT nie sprawia na razie firmom większych trudności, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdą zmianę w ewidencji trzeba będzie odnotować wysyłając korektę JPK.

- Jeżeli w okresie, od którego zaistniał obowiązek przekazywania JPK_VAT pojawi się korekta spowodowana zmianami w ewidencji, należy pamiętać, że w ślad za korektą deklaracji VAT-7/VAT-7K podatnik jest zobowiązany także do ponownego przesłania JPK_VAT z zaznaczeniem, że jest to JPK korygujący – zaznacza Katarzyna Zielonka.

Odwrotne obciążenie VAT w usługach remontowych i budowlanych

Od stycznia 2017 r. zmieniły się również zapisy dotyczące podatku VAT dla firm budowlanych i remontowych. - Wszystkie usługi remontowe i budowlane świadczone przez podwykonawców zostały objęte „odwrotnym obciążeniem” – mówi Małgorzata Solarewicz z Impel Business Solutions i wskazuje: - Ich szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku 14 ustawy o VAT i co do zasady obejmuje usługi z zakresu PKWiU , których numeracja rozpoczyna się od 41, 42 i 43.

„Odwrotne obciążenie” podatkiem VAT polega na tym, że podatek VAT należny jak i naliczony rozlicza oraz nalicza nabywca tej usługi. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Jak ustalić, kto jest podwykonawcą? - Na rynku usług budowlanych występują najczęściej inwestor, wykonawca oraz podwykonawca – mówi Dariusz Ochalik i dodaje: - Dla właściwego zidentyfikowania roli podmiotu niezbędne jest ustalenie „łańcuszka transakcji”. Jako podwykonawcę usług budowlanych można uznać w uproszczeniu podmiot, który bezpośrednio nie wykonuje usług dla inwestora, lecz dla wykonawcy lub kolejnych podwykonawców.

Brak płynności finansowej mimo dobrych wyników

W wielu firmach zdarza się, że księgi rachunkowe za miniony rok zostały przeanalizowane, sprawozdanie jest już o krok od zatwierdzenia przez organy zarządzające Spółki, wynik finansowy wygląda okazale… ale nagle okazuje się, że zysk nie przekłada się na płynność finansową. Może się zdarzyć, że mimo wystąpienia zysku, nie mamy do dyspozycji żadnych środków pieniężnych. Dlaczego tak się dzieje?

- Istnieje szereg mechanizmów mających wpływ na tzw.: „kreowanie dodatniego wyniku finansowego”. To m. in. zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw w firmie na różne cele, np. odprawy emerytalne albo zarachowane, ale nieotrzymane świadczenia pieniężne (odsetki, dotacje) – wymienia Katarzyna Zielonka. - Dlatego oprócz suchych danych w tabelach warto oprzeć się o wskaźniki bieżącej płynności, wskaźnik zadłużenia czy też, jeśli to możliwe, pogrupować swoje wpływy i wydatki miesiącami i sprawdzić kiedy byliśmy na „minusie” – radzi ekspert IBS.