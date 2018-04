Własna działalność gospodarcza z zatrudnieniem na etacie – składki ZUS, urlopy

Składki z działalności przy jednoczesnym zatrudnieniu na etat

- Osoba, która jednocześnie prowadzi własny biznes i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może z tytułu działalności opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem, że jej wynagrodzenie z etatu jest równe co najmniej płacy minimalnej. - wyjaśnia Katarzyna Biel z wFirma.pl, rozbudowanego serwisu do prowadzenia księgowości online dedykowanego dla mikro i małych przedsiębiorców. Oznacza to, że w 2018 roku pensja na umowie powinna wynosić nie mniej niż 2100 zł brutto. Co istotne - nie ma tu znaczenia, w jakim wymiarze czasu pracy osoba ta świadczy pracę. Przedsiębiorca, który nie ma zagwarantowanej najniższej krajowej z tytułu stosunku pracy, obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z działalności.

Przykład 1.

Pan Maciej prowadzi działalność i jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie. Pracuje w wymiarze ½ etatu, a jego wynagrodzenie wynosi 1800 zł brutto. Z działalności powinien opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, gdyż pensja, którą otrzymuje, jest niższa niż minimalna krajowa.

Czy pracującemu przedsiębiorcy przysługują preferencyjne składki ZUS?

Przez okres 24 pełnych miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z opłacania tzw. preferencyjnych składek. Ulga ta znacznie obniża składki społeczne oraz zwalnia z wpłat składek na Fundusz Pracy.

Przykład 2.

Pan Robert rozpoczął działalność 2 stycznia 2018 r., czyli z ulgi będzie mógł korzystać do końca stycznia 2020 r., gdyż firma założona została w trakcie miesiąca. Jeśli działalność zostałaby założona pierwszego dnia miesiąca, wówczas ostatnim miesiącem, za który przysługiwałaby ulga, byłby grudzień 2019 r.

Jednakże nie każdy może z takiego przywileju skorzystać. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z obniżonych składek skorzystać nie mogą osoby fizyczne, które:

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

wykonują działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli usługi wykonywane w ramach działalności różnią się od zakresu obowiązków zawartych w umowie o pracę, wówczas można korzystać z preferencji.

Świadczenie pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy a podatek liniowy

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedsiębiorca wykonuje pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, nie może skorzystać z opodatkowania swoich dochodów podatkiem liniowym. Jednakże wyłączenie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy czynności wykonywane w ramach umowy pokrywają się z profilem prowadzonej działalności.

Ważne jest, że wynagrodzenie, jakie osiąga przedsiębiorca, świadcząc pracę na podstawie umowy, ma charakter usług oferowanych przez jego firmę, wówczas osiągnięte przychody powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej. Wynika z tego, że swojemu pracodawcy należałoby wystawić fakturę, a wszystkie osiągnięte dotychczas wynagrodzenia zaliczyć jako przychód z działalności i opodatkować na zasadach ogólnych.

Etat i działalność a choroba - zasiłek i wykonywanie działalności podczas choroby

Prowadzenie działalności przy jednoczesnym zatrudnieniu na etat budzi wiele wątpliwości w sytuacjach, gdy przedsiębiorca dostaje zwolnienie lekarskie - gdzie je przekazać? Czy zarówno do ZUS-u, jak i pracodawcy? Jak choroba wpływa na prowadzenie działalności?

- Przede wszystkim to, z jakiego tytułu otrzyma zasiłek, zależy od tego, gdzie został zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli osiąga wynagrodzenie co najmniej minimalne i z działalności podlega wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas świadczenie chorobowe będzie przysługiwało jedynie z umowy o pracę. Jednakże jeśli z działalności opłaca również obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w tym także dobrowolne chorobowe, to zasiłek może otrzymać zarówno z działalności, jak i etatu.

Jeżeli przedsiębiorca objęty jest tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, to nie przekazuje zwolnienia do ZUS-u. Nie wpływa ono bowiem na składkę z działalności - nawet jeśli choroba trwa cały miesiąc, składkę zdrowotną należy opłacić w pełnej wysokości - tłumaczy ekspert wFirma.pl.

Warto pamiętać, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy nie można wykonywać pracy zarobkowej. I nie ma tu znaczenia, z jakiego tytułu otrzymuje się zasiłek. Niestety przepisy nie precyzują pojęcia wykonywania pracy zarobkowej. Wiadomo jednak, że będą to wszelkie czynności zmierzające do osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa będzie to nie tylko wykonywanie usług będących przedmiotem działalności, lecz także wystawianie faktur, spotykanie się z klientami, rozsyłanie ofert.

Gdyby ZUS dostał informację o wykorzystywaniu zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to może albo nie przyznać zasiłku, albo - gdy został już wypłacony - nakazać jego zwrot za cały okres choroby.

Prowadzenie działalności w czasie urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. W tym czasie podlega wszystkim ubezpieczeniom i dostaje wynagrodzenie pomimo faktycznego nieprzepracowania tego czasu. Nie koliduje to w żaden sposób z wykonywaniem działalności.

