Czy wystawienie weksla generuje po stronie przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów?

W obrocie gospodarczym dochodzi często do sytuacji, w której przedsiębiorcy wystawiają kontrahentom weksel z zamiarem uregulowania zobowiązania. Uregulowanie zobowiązania wekslem wymaga jednak zgody kontrahenta. Co więcej, wręczenie kontrahentowi weksla nie uprawnia przedsiębiorcy do uznania widniejącej na nim kwoty jako kosztu uzyskania przychodów. Suma pieniężna wskazana na wekslu stanie się takim kosztem dopiero w momencie jego realizacji.