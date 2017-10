Faktura tylko na podstawie paragonu zawierającego NIP kupującego

Taką zmianę zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, który obecnie przechodzi uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Zgodnie z projektowanym nowym art. 106b ust. 4 ustawy VAT w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Zatem, gdy kupujący, który jest podatnikiem VAT będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który otrzymał przy zakupie towarów lub usług, to będzie musiał wcześniej dopilnować, by na tym paragonie znalazł się jego NIP. Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury z paragonu, jeżeli na tym paragonie nie będzie NIP-u nabywcy.

Jak deklarują przedstawiciele Ministerstwa Finansów celem tej nowości jest uniemożliwienie wystawiania faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy występującego o wystawienie faktury.

Jest to reakcja na zauważony przez organy skarbowe proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, i jednocześnie zawyżają swoje koszty podatkowe.

Jak wiadomo nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku modele kas fiskalnych (rejestrujących) mogą generować NIP nabywcy na paragonie. W przypadku tych kas, które nie mają takiej opcji, nabywca (jeżeli będzie chciał fakturę) będzie musiał wykazać się refleksem i od razu zadeklarować sprzedawcy (w momencie sprzedaży albo wcześniej), że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej i dokumentowana paragonem fiskalnym, a jedynym potwierdzeniem zakupu ma być faktura.

Jeżeli bowiem paragon zostanie już wystawiony bez NIP-u nabywcy nie będzie możliwości wystawienia faktury na tą sprzedaż.

Warto też zauważyć, że omawiany nowy przepis nie wyłączy możliwości zażądania wystawienia faktury przez nabywcę, który nie jest podatnikiem VAT. Konsumenci zachowają uprawnienie do żądania wystawienia faktury nawet jeżeli wystawiono wcześniej paragon bez NIP nabywcy. Ma to spore znaczenie w kontekście np. dochodzenia gwarancji za towar, czy też dokumentowania wydatków dla innych potrzeb, np. realizowania ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jednak faktura będzie miała być wystawiona na żądanie klienta do paragonu fiskalnego i paragon ten nie będzie zawierał nr NIP nabywcy, wówczas faktura również nie powinna zawierać nr NIP nabywcy.

Taki sposób dokumentowania transakcji będzie miał odzwierciedlenie również w składanych plikach JPK_VAT. Jeżeli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik, czyli będzie wystawiana na żądanie konsumenta, wówczas taka faktura powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży.