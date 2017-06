Obowiązek podatkowy przy umowie przewozu

Umowa przewozu

Zawierając umowę przewozu jedna strona zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy, druga zaś do zapłaty wynagrodzenia. Usługi przewozowe można świadczyć jedynie w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, co oznacza, iż przewoźnik musi być podmiotem profesjonalnym, przedsiębiorcą. W umowie oznaczyć należy punkt startowy i końcowy trasy, wysokość wynagrodzenia przewoźnika oraz przedmiot przewozu, którym mogą być zarówno osoby, jak i rzeczy.

Regulacje kodeksowe różnicują wymagania stawiane przewoźnikom ze względu na przedmiot przewozu – odrębne wymogi, jak zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny stawiane są przewoźnikowi trudniącemu się przewozem osób, inne zaś, jak wydanie odpisu listu przewozowego, w sytuacji gdy przewoźnik świadczy usługi transportu rzeczy. Podobnie zróżnicowane są kwestie podatkowe.

Przewóz osób

Świadczenie usług przewozowych podlega opodatkowaniu zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przez świadczenie usług zgodnie z jej treścią należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ustawa jasno określa miejsce świadczenia usługi transportu - opodatkowaniu na jej podstawie podlegają wyłącznie te usługi transportowe, które są w sposób faktyczny wykonywane na terytorium Polski. Jeśli przewóz bądź jego fragment dokonywany jest na terenie innego państwa należącego do Unii Europejskiej, będzie podlegał pod inny reżim podatkowy. Może to w konsekwencji powodować konieczność podzielenia trasy na kilka części, z których każda będzie opodatkowana w sposób odrębny, proporcjonalnie do pokonanego odcinka trasy. Miejsce świadczenia usługi przewozu wyznacza się z uwzględnieniem przebytych odległości.

Stawka podatkowa w przypadku świadczenia usług transportu osób wynosi 8%. Dotyczy ona transportu pasażerskiego lądowego, zarówno miejskiego jak i podmiejskiego, a także usług świadczonych przez taksówki osobowe i innych, nigdzie indziej nieklasyfikowanych rodzajów transportu lądowego.

Należy zauważyć, iż jest to stawka preferencyjna podatku VAT. Warto zwrócić uwagę na interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2015 r. sygn. ITPP2/4512-775/15/AK, zgodnie z którą „w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w poz. 158, jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono „transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu” - PKWiU 50.10.1. Ustawodawca nie zdefiniował wprost pojęcia „usługa transportowa”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytego w przywoływanym przepisie sformułowania. Zgodnie z definicjami zawartymi w „Słowniku języka polskiego PWN”, słowo „transport” oznacza „przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji”, „środki lokomocji służące do przewozu ludzi i ładunków”, „ogół środków i działań związanych z przewozem ludzi i ładunków”, „konwojowana grupa ludzi”, „ładunek wysłany dokądś”. Charakteryzując istotę usługi transportowej pośrednio posiłkować można się również treścią art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, z którego wynika, że przez usługi transportu rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego z jednego miejsca do drugiego miejsca”.

