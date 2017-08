Przedstawiciel podatkowy na gruncie ustawy o VAT

Kiedy podatnik musi ustanowić przedstawiciela podatkowego?

Ustawodawca nakłada na podatnika obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego, jeśli łącznie zostanie przez niego spełnione kilka warunków. Chodzi o następujące warunki:

1) podmiot jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, tj. wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy;

2) podatnik ten nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego;

3) podatnik ten ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Warto także zaznaczyć kiedy podatnik będzie miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, ponieważ jest to jedna z wyżej wymienionych przesłanek. Jeśli chodzi o zagranicznych podatników (których to właśnie dotyczą uregulowania związane z obowiązkiem posiadania przedstawiciela podatkowego), to podlegają oni podatkowi VAT w Polsce, wówczas gdy wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Natomiast obowiązek ten nie ciąży na podatnikach zagranicznych, którzy nie wykonują takich czynności, co potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 stycznia 2014 r., sygn. IBPP4/443-487/13/LG: "(...) firma amerykańska nie będzie dokonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju. Tym samym firma amerykańska nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i nie będzie miała obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku VAT. Zatem firma amerykańska nie jest obowiązana do ustanowienia przedstawiciela podatkowego".

Kiedy podatnik może ustanowić przedstawiciela podatkowego, ale nie jest to dla niego obowiązkowe?

Podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale posiadają takie w innym kraju członkowskim mogą ustanowić przedstawiciela podatkowego, ale nie jest to ich obowiązek.

Pewne wątpliwości pojawiają się jednak w kwestii, czy np. podatnik, który ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i posiada również stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju członkowskim może ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Wyjaśnijmy, iż przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Taki podmiot musi jednak spełnić łącznie kilka warunków:

1) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;

2) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1 – jako podatnik VAT UE;