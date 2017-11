Kiedy można zastosować stawkę 8% do usług budowlanych

W świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% VAT do niektórych usług budowlanych. W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT powyższe dotyczyć będzie usług budowlanych wykonywanych w budynkach lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przy czym ust. 12 powołanego artykułu precyzuje, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się:

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską (sklasyfikowane w klasie ex 1264), zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ustawodawca zastrzegł również w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, że do budownictwa objętego ww. programem nie zalicza się:

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia przekracza 300 m 2 oraz

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2.

Należy zauważyć, że powyższy przepis dotyczy wielkości lokali mieszkaniowych, nie ma natomiast zastosowania do usług realizowanych w części wspólnej nieruchomości, w przypadku której stosuje się stawkę 8% niezależnie od metrażu.

Ponadto, jeżeli powierzchnia nieruchomości objętej społecznym programem mieszkaniowym będzie przekraczała ustawowe limity określone w ust. 12b, stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT). Oznacza to, że w sytuacji której przedmiotem usług budowlanych jest dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 600 m2, to zgodnie z powyższymi regulacjami należy połowę wartości usługi opodatkować stawką 8% (limit 300m2), a połowę podstawową 23% stawką podatku VAT.

Istotne jest, że zakres omawianych usług budowlanych musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, które spełniają opisane wyżej warunki. Co więcej muszą być to prace wykonywane bezpośrednio na budynkach, ponieważ czynności realizowane na infrastrukturze towarzyszącej nie są objęte preferencyjną stawką VAT – zgodnie z uchwałą z 03.06.2013 r. sygn. akt I FPS 7/12 NSA.

Dla celów dowodowych warto, aby podatnik posiadał dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania preferencyjnej stawki VAT. Ustawodawca nie sprecyzował jakie konkretnie dowody powinien posiadać podatnik, jednak powinny być to wiarygodne dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzą wielkość powierzchni użytkowej. Takimi dokumentami mogą być: kserokopia dokumentacji budowlanej nieruchomości, akt notarialny z wymienioną powierzchnią mieszkania czy podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.

Przepisy o VAT nie nakładają formalnego obowiązku gromadzenia potwierdzeń dla tego typu transakcji, jednak dla celów dowodowych warto, aby podatnik posiadał dokumenty wskazujące na zasadność zastosowania preferencyjnej stawki VAT. Dowodami takimi mogą być np. wiarygodne dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości wykażą wielkość powierzchni użytkowej. W interpretacji z 11.02.2016 r. znak ILPP2/4512-1-837/15-4/SJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaznaczył, że z materiału dowodowego jakim dysponuje podatnik ma wynikać, iż świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz, że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Uznał, że takimi dokumentami mogą być: kserokopia dokumentacji budowlanej nieruchomości czy akt notarialny z wymienioną powierzchnią mieszkania.

Katarzyna Bartniak, Młodszy konsultant podatkowy

ECDDP Sp z o.o.