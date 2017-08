Opodatkowanie VAT przy sprzedaży wysyłkowej za granicę

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa definiowana jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami jest to dostawa towarów wysyłanych bądź transportowanych przez podatnika VAT na terytorium innego państwa członkowskiego, będącego państwem przeznaczenia.

Warunkiem jest, aby sprzedaż ta dokonywana była na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej – którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub każdego innego niż wymieniony podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Istotne jest także to, aby odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi przewozowej leżała po stronie sprzedającego – w innym wypadku niemożliwe jest uznanie sprzedaży za sprzedaż wysyłkową.

Ustawa określa także czynności, które podlegają wyłączeniu ze sprzedaży wysyłkowej. Dotyczą one dostawy nowych środków transportu, towarów które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, opodatkowanych według szczególnych procedur przewidzianych dla tych towarów.

Miejsce opodatkowania

Za miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej uważa się co do zasady terytorium państwa przeznaczenia wysyłanych bądź transportowanych towarów. Poszczególne państwa Unii Europejskiej ustalają limity dla sprzedaży wysyłkowej. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium Polski, jeżeli całkowita wartość netto towarów, innych niż wyroby akcyzowe, wysłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku także nieprzekroczenie limitu w roku poprzednim.

Warto także odnotować, iż dla podatników, którzy nie przekroczyli określonego limitu istnieje możliwość wyboru jako miejsca opodatkowania terytorium państwa przeznaczenia. Warunkiem jest poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji z uwzględnieniem nazwy państwa, którego powiadomienie to dotyczy. Warto dopilnować tego obowiązku, gdyż w innym wypadku może dojść do podwójnego opodatkowania jednej usługi.