Konsekwencje zmian w ustawie o grach hazardowych

Państwo z monopolem na kasyna online

Wprowadzona nowelizacja do Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471), potocznie zwanej ustawą hazardową, znacząco wpłynie na organizowanie gier hazardowych i uczestniczenie w nich w tzw. trybie online. Ustawodawca wprowadził również obostrzenie dotyczące gier na automatach – wyłącznym ich organizatorem, poza kasynami, będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

reklama reklama

Najgłośniej krytykowane na gruncie znowelizowanych przepisów jest rozwiązanie zakładające, że jedynym kasynem internetowym, które będzie legalnie funkcjonowało w Polsce, będzie to zarządzane przez państwo. Wskazuje na to jednoznacznie art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych, który stanowi wprost, iż urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

Oznacza to, że wszyscy operatorzy gier hazardowych zostaną zablokowani, natomiast granie online w Polsce możliwe będzie tylko w kasynie zarządzanym przez państwo. Przestrzeganie ustawowego zakazu urządzania gier hazardowych oraz uczestniczenia w nich przez sieć Internet będzie niezwykle istotne, bowiem Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2137) przewiduje kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, w tym zakładów wzajemnych prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia.

Strony internetowe z hazardem będą zablokowane

Dotychczasowe działania przeciw zjawiskom nielegalnego hazardu, podjęte przez organy państwowe na gruncie ustawy o grach hazardowych w brzmieniu sprzed nowelizacji, pokazały, że pewne przepisy muszą zostać poddane modyfikacji w celu zapewnienia jak najskuteczniejszych narzędzi do walki z tym zjawiskiem. Podkreśla się, że najważniejsza zmiana dotycząca ustawy hazardowej odnosi się do wprowadzenia narzędzi prawnych pozwalających na blokowanie stron internetowych nielegalnych operatorów oraz utrudnianie dokonywania płatności na ich konta.

Przede wszystkim nowelizacja ustawy hazardowej wprowadza obowiązek powstania tzw. rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Innymi słowy, powstanie katalog domen, które nie uzyskały zgody monopolisty – państwa na prowadzenie gier hazardowych. Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą prowadzony będzie na podstawie art. 15f ustawy o grach hazardowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w trybie jawnym. Co więcej, rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. W jaki sposób będzie się to odbywać?

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów sieci internetowych

Ustawodawca przewidział, że w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a więc od dnia 1 lipca 2017 roku, każdy operator sieci internetowej będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin podjąć działania i zablokować dostęp do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zmiany dotyczą nie tylko samych dostawców sieci internetowych, ale także usług płatniczych (np. banków, instytucji finansowych, e-portfeli i innych usług). Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2017 roku dostawcy usług płatniczych nie będą mogli prowadzić tak jak dotychczasowo współpracy i obsługi fiskalnej na rzecz podmiotów, które wpisane są do rejestru domen zakazanych, a więc tych, które zajmują się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na stronach internetowych. Chodzi przede wszystkim o usunięcie odnośników, które umożliwiają szybkie płatności na rzecz nielegalnego operatora hazardowego przy pomocy systemu dostawcy usług płatniczych.