Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę

KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę

14 kwietnia 2026, 07:44
oprac. Adam Kuchta
System e-faktur nabiera rozpędu, a liczba wystawionych dokumentów liczona jest już w setkach milionów. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że KSeF działa efektywnie i zyskuje coraz większe poparcie przedsiębiorców. Jednocześnie ostro krytykuje wypowiedzi Przemysława Czarnka, który zapowiada likwidację obowiązku dla części firm.

KSeF działa coraz sprawniej? Minister finansów ostro o słowach Czarnka: „będzie się ich wstydził”

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że Krajowy System e-Faktur działa efektywnie, a zadowolenie z jego funkcjonowania rośnie. Jego zdaniem, wypowiedzi wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka są kolejnymi populistycznymi hasłami, których polityk powinien się wstydzić.

Podczas sobotniego spotkania w Koninie Czarnek, który jest kandydatem PiS na premiera, nazwał obowiązkowy KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców bandytyzmem; jak mówił, po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość obowiązek dla tych firm zostanie zlikwidowany. Zapowiedział też uproszczenie systemu podatkowego i zwiększenie rygoru dla największych firm.

Zdaniem Andrzeja Domańskiego, to kolejna populistyczna wypowiedź Czarnka. „Myślę, że są to słowa, których pan Czarnek będzie się wstydził jeszcze bardziej niż swojej wypowiedzi na temat energetyki odnawialnej, słynnego OZE-sroze. Bo system KSeF (...) funkcjonuje już w sposób bardzo efektywny. Zadowolenie z systemu rośnie” - powiedział szef MF w Seulu.

Ponad 130 mln faktur i polityczny spór o wdrożenie systemu

Dodał, że w systemie do tej pory wystawiono ponad 130 mln faktur. „Nie wspomnę o tym, że Prawo i Sprawiedliwość samo kiedyś próbowało KSeF wprowadzić, niestety zrobiło to w sposób absolutnie nieudolny. Zostawili nam tak naprawdę minę podłożoną pod polską gospodarką, bo wdrożenie tego systemu, tak jak chciał PiS w roku 2024, zakończyłoby się katastrofą” - ocenił Domański.

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. W pierwszym etapie, trwającym od 1 lutego, objął on największe podmioty, natomiast od 1 kwietnia - firmy o obrotach większych niż 10 tys. zł miesięcznie. Poza KSeF pozostaną najmniejsze podmioty, które do systemu wejdą od początku 2027 r.

Na początku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy mieli problem z logowaniem się poprzez Profil Zaufany.

Od dobrowolności do obowiązku. Jak rozwijał się KSeF?

KSeF jako system dobrowolny uruchomiono 1 stycznia 2022 r. - za rządów PiS. Jako obowiązkowy, zgodnie z planem rządu Mateusza Morawieckiego, system miał działać od 1 lipca 2024 roku (dla małych firm od 1 stycznia 2025 r.).

Resort finansów analizuje możliwość wydłużenia terminu, do którego nie będzie kar za błędne korzystanie z KSeF - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Obecnie przepisy zakładają, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie są karani za błędy związane z korzystaniem z KSeF.

Domański był pytany w piątek na antenie RMF FM o Krajowy System e-Faktur. Minister podkreślił, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur.

Brak kar do 2026 roku i możliwe zmiany dla firm

Zaznaczył jednocześnie, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu. „Analizujemy czy nie należy tego okresu, nazwijmy to „bez konsekwencji”, jeszcze wydłużyć” - powiedział.

Domański przekazał ponadto, że przedsiębiorcy zgłaszają swoje uwagi do aplikacji KSeF. „Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności” - dodał.

Minister był też pytany o to, czy rząd zamierza podnieść drugi próg podatkowy. Wskazał, że drugi próg dotyczy ok. 11 proc. podatników, a w tym roku progi nie zostaną zmienione. „W 2027 r. oczywiście będą toczyły się dyskusje” - dodał.

KSeF 2026–2027: kto musi korzystać z systemu i jak się zalogować?

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Z kolei najmniejsze podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie. Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID – bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.

Zobacz również:
Powiązane
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
Źródło: INFOR
Księgowość
Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.
14 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Czy importerzy będą pod stałym monitoringiem organów? Nowy UKC to koniec przypadkowych kontroli
14 kwi 2026

Dotychczas kontrola celna była dla wielu przedsiębiorców zdarzeniem incydentalnym – często losowym, ograniczonym do wybranych zgłoszeń lub konkretnych transakcji. Nadchodzące zmiany w unijnym systemie celnym całkowicie odwracają tę logikę. Wraz z reformą Unijnego Kodeksu Celnego kontrola przestaje być zdarzeniem – staje się procesem ciągłym. Pojawia się więc fundamentalne pytanie: czy importerzy w praktyce znajdą się pod stałym monitoringiem organów?
KSeF a odliczenie VAT. Ważna interpretacja skarbówki: czy faktura poza systemem nadal daje prawo do odliczenia?
14 kwi 2026

Obowiązkowy KSeF zmienia sposób fakturowania w Polsce, ale rodzi też poważne wątpliwości podatników. Czy faktura wystawiona poza systemem nadal daje prawo do odliczenia VAT? I czy trzeba korygować JPK, jeśli dokument później trafi do KSeF?
Księgowi wobec KSeF - jak obowiązkowa cyfryzacja fakturowania zmienia codzienne obowiązki. Czy będzie redukcja zatrudnienia w działach księgowych firm i biurach rachunkowych?
14 kwi 2026

Cyfryzacja finansów weszła w Polsce w decydującą fazę, a KSeF zmienia wszystko - od sposobu wystawiania faktur, po rolę księgowych w firmach. To już nie tylko nowy system, a zupełnie nowe podejście do procesów finansowych i zarządzania danymi. Dziś księgowi nie są już wyłącznie osobami wprowadzającymi dokumenty i pilnującymi liczb. W świecie automatyzacji stają się ekspertami od informacji finansowej, kontrolują jakość danych i wspierają decyzje biznesowe.
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
11 kwi 2026

KSeF: jak radzić sobie z drobnymi pomyłkami na fakturach? Oto trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów m.in. zły NIP nabywcy. Jak teraz go skorygować?
CISAF - miliardy z UE dla czystego przemysłu. Dlaczego Polska z nich nie korzysta?
10 kwi 2026

Unia Europejska uruchomiła nowy mechanizm wsparcia dla czystego przemysłu, który ma ułatwić państwom członkowskim szybkie notyfikowanie i wdrażanie pomocy publicznej dla inwestycji w OZE, technologie net-zero oraz dekarbonizację produkcji. W ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przygotowały działania warte 28 mld euro. Polska – mimo wysokich kosztów energii i rosnącej presji regulacyjnej – jak dotąd nie zgłosiła żadnego programu pomocowego.

Każda faktura VAT może mieć 3 równorzędne postacie i każda z nich jest legalnym dokumentem. Wystawca może posługiwać się każdą z tych postaci
14 kwi 2026

Już wiemy, że cała oficjalna wykładnia przepisów o KSeF jest z istoty błędna, bo podatnicy zupełnie inaczej czytają te przepisy i jak zawsze to oni ostatecznie będą mieli rację. Ich zdaniem od kilku lat są trzy równorzędne postacie faktur VAT (tak będą nazywać faktury wystawiane na podstawie ustawy VAT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku
10 kwi 2026

Od lat powtarza się, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje finanse. W praktyce często kończyło się to na zapowiedziach i prostych narzędziach wspierających pojedyncze czynności. Rok 2026 będzie pod tym względem przełomowy: zamiast deklaracji pojawi się realna zmiana sposobu pracy. AI przestanie być dodatkiem, a zacznie funkcjonować jako niewidoczna, ale kluczowa infrastruktura - zauważalna dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.
