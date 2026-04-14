KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę

System e-faktur nabiera rozpędu, a liczba wystawionych dokumentów liczona jest już w setkach milionów. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że KSeF działa efektywnie i zyskuje coraz większe poparcie przedsiębiorców. Jednocześnie ostro krytykuje wypowiedzi Przemysława Czarnka, który zapowiada likwidację obowiązku dla części firm.

KSeF działa coraz sprawniej? Minister finansów ostro o słowach Czarnka: „będzie się ich wstydził"

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że Krajowy System e-Faktur działa efektywnie, a zadowolenie z jego funkcjonowania rośnie. Jego zdaniem, wypowiedzi wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka są kolejnymi populistycznymi hasłami, których polityk powinien się wstydzić.

Podczas sobotniego spotkania w Koninie Czarnek, który jest kandydatem PiS na premiera, nazwał obowiązkowy KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców bandytyzmem; jak mówił, po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość obowiązek dla tych firm zostanie zlikwidowany. Zapowiedział też uproszczenie systemu podatkowego i zwiększenie rygoru dla największych firm.

Zdaniem Andrzeja Domańskiego, to kolejna populistyczna wypowiedź Czarnka. „Myślę, że są to słowa, których pan Czarnek będzie się wstydził jeszcze bardziej niż swojej wypowiedzi na temat energetyki odnawialnej, słynnego OZE-sroze. Bo system KSeF (...) funkcjonuje już w sposób bardzo efektywny. Zadowolenie z systemu rośnie” - powiedział szef MF w Seulu.

Ponad 130 mln faktur i polityczny spór o wdrożenie systemu

Dodał, że w systemie do tej pory wystawiono ponad 130 mln faktur. „Nie wspomnę o tym, że Prawo i Sprawiedliwość samo kiedyś próbowało KSeF wprowadzić, niestety zrobiło to w sposób absolutnie nieudolny. Zostawili nam tak naprawdę minę podłożoną pod polską gospodarką, bo wdrożenie tego systemu, tak jak chciał PiS w roku 2024, zakończyłoby się katastrofą” - ocenił Domański.

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. W pierwszym etapie, trwającym od 1 lutego, objął on największe podmioty, natomiast od 1 kwietnia - firmy o obrotach większych niż 10 tys. zł miesięcznie. Poza KSeF pozostaną najmniejsze podmioty, które do systemu wejdą od początku 2027 r.



Na początku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy mieli problem z logowaniem się poprzez Profil Zaufany.

Od dobrowolności do obowiązku. Jak rozwijał się KSeF?

KSeF jako system dobrowolny uruchomiono 1 stycznia 2022 r. - za rządów PiS. Jako obowiązkowy, zgodnie z planem rządu Mateusza Morawieckiego, system miał działać od 1 lipca 2024 roku (dla małych firm od 1 stycznia 2025 r.).

Resort finansów analizuje możliwość wydłużenia terminu, do którego nie będzie kar za błędne korzystanie z KSeF - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Obecnie przepisy zakładają, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie są karani za błędy związane z korzystaniem z KSeF.



Domański był pytany w piątek na antenie RMF FM o Krajowy System e-Faktur. Minister podkreślił, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur.

Brak kar do 2026 roku i możliwe zmiany dla firm

Zaznaczył jednocześnie, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu. „Analizujemy czy nie należy tego okresu, nazwijmy to „bez konsekwencji”, jeszcze wydłużyć” - powiedział.

Domański przekazał ponadto, że przedsiębiorcy zgłaszają swoje uwagi do aplikacji KSeF. „Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności” - dodał.

Minister był też pytany o to, czy rząd zamierza podnieść drugi próg podatkowy. Wskazał, że drugi próg dotyczy ok. 11 proc. podatników, a w tym roku progi nie zostaną zmienione. „W 2027 r. oczywiście będą toczyły się dyskusje” - dodał.

KSeF 2026–2027: kto musi korzystać z systemu i jak się zalogować?

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Z kolei najmniejsze podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie. Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID – bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.