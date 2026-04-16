Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?

Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.

Otwarte dane w KSeF

Otwarte dane dostępne bezpłatnie mogą pomóc firmom zwiększyć transparentność rynku, zidentyfikować nowe możliwości biznesowe i ograniczyć ryzyko kredytowe. Eksperci zauważają, że wiele polskich firm nie wykorzystuje w pełni potencjału otwartych danych z powodu ograniczonych możliwości ich integracji lub braku świadomości istnienia takiej możliwości.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Od 1 kwietnia 2026 r. większość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce musi wystawiać faktury za pośrednictwem krajowego rejestru Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zdaniem ekspertów, korzystanie z KSeF w połączeniu z otwartymi danymi może usprawnić procesy fakturowania i zmniejszyć ryzyko niezapłaconych faktur poprzez dostęp do scoringów kredytowych, wskaźników finansowych oraz innych kluczowych informacji o kontrahentach.

Korzyści z KSeF to np. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej z 60 do 40 dni

Na skutek wchodzących w życie zmian w fakturowaniu, firmy nie mogą już wysyłać faktur w formacie PDF ani papierowym. Zamiast tego, będą przesyłają je w ustrukturyzowanym formacie XML za pomocą systemu KSeF. Korzyści wynikające z wprowadzenia nowego systemu obejmują automatyzację księgowości, większą przejrzystość, skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni oraz wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat.

Kolejny krok - dane otwarte

Zdaniem Marka Wcisło, Dyrektora Biura Rozwoju i Zarządzania Ofertą Produktową w myORLEN sp. z o.o., kolejnym ważnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności, wygody i ograniczenia ryzyka finansowego powinno być uzupełnienie codziennych operacji biznesowych o otwarte dane. - Polskie firmy mogą uzyskać znaczące korzyści z wykorzystania otwartych danych, choćby zwiększając przejrzystość rynku, identyfikując nowe możliwości biznesowe oraz usprawniając ocenę ryzyka. Z moich osobistych doświadczeń z dostawcami danych B2B wynika, że dane otwarte pomagają firmom zrozumieć trendy branżowe, zweryfikować potencjalnych partnerów i opracować dokładniejsze profile klientów. Wiele firm w Polsce wciąż nie wykorzystuje jednakże w pełni tego potencjału, często z powodu ograniczonych możliwości integracji danych lub braku świadomości – mówi Wcisło.

REKLAMA

Dodaje on, że łącząc otwarte zbiory danych z zastrzeżonymi informacjami biznesowymi, firmy mogą także lepiej oceniać potencjalnych partnerów i zmniejszać ryzyko kredytowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gerda Jurkonienė, prezes Okredo, firmy zajmującej się otwartymi danymi, zauważa, że przejście Polski na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne następuje w czasie, gdy wiele firm działa w bardziej niepewnych warunkach biznesowych. Ostatnie napięcia na Bliskim Wschodzie zwiększyły presję na firmy, których koszty są ściśle powiązane z paliwem i energią, szczególnie w sektorach transportu, logistyki oraz rolnictwa. W rzeczonej sytuacji, ocena stabilności finansowej partnerów staje się jeszcze ważniejsza, pozwala bowiem uniknąć opóźnień w płatnościach i współpracy z niewypłacalnymi firmami. - Chociaż KSeF upraszcza księgowość i zapewnia większą przejrzystość, nie pozwala ocenić wiarygodności partnerów firm. Wykorzystując otwarte dane, polskie firmy mogą określić kondycję finansową swoich klientów oraz ewentualne ryzyko przed wystawieniem faktur. Sygnałami wskazującymi na to, że dana firma może nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych są zazwyczaj zmiany w jej ocenie kredytowej, nowopowstałe długi i wszczęcie postępowania upadłościowego – wyjaśnia.

Zdaniem Jurkonienė, dane otwarte upraszczają również proces wystawiania faktur. Przykładowo, gdy platforma otwartych danych jest zintegrowana z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa, fakturowania oraz zarządzania relacjami z klientami, status firmy, adres oraz numer VAT uzupełniane są automatycznie, co ogranicza potencjalne błędy i przyspiesza fakturowanie.

Źródło: Okredo