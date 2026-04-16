Strona główna » Księgowość » KSeF » Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?

Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?

16 kwietnia 2026, 12:38
Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?
Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.

Otwarte dane w KSeF

Otwarte dane dostępne bezpłatnie mogą pomóc firmom zwiększyć transparentność rynku, zidentyfikować nowe możliwości biznesowe i ograniczyć ryzyko kredytowe. Eksperci zauważają, że wiele polskich firm nie wykorzystuje w pełni potencjału otwartych danych z powodu ograniczonych możliwości ich integracji lub braku świadomości istnienia takiej możliwości.

Od 1 kwietnia 2026 r. większość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce musi wystawiać faktury za pośrednictwem krajowego rejestru Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zdaniem ekspertów, korzystanie z KSeF w połączeniu z otwartymi danymi może usprawnić procesy fakturowania i zmniejszyć ryzyko niezapłaconych faktur poprzez dostęp do scoringów kredytowych, wskaźników finansowych oraz innych kluczowych informacji o kontrahentach.

Korzyści z KSeF to np. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej z 60 do 40 dni

Na skutek wchodzących w życie zmian w fakturowaniu, firmy nie mogą już wysyłać faktur w formacie PDF ani papierowym. Zamiast tego, będą przesyłają je w ustrukturyzowanym formacie XML za pomocą systemu KSeF. Korzyści wynikające z wprowadzenia nowego systemu obejmują automatyzację księgowości, większą przejrzystość, skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni oraz wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat.

Kolejny krok - dane otwarte

Zdaniem Marka Wcisło, Dyrektora Biura Rozwoju i Zarządzania Ofertą Produktową w myORLEN sp. z o.o., kolejnym ważnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności, wygody i ograniczenia ryzyka finansowego powinno być uzupełnienie codziennych operacji biznesowych o otwarte dane. - Polskie firmy mogą uzyskać znaczące korzyści z wykorzystania otwartych danych, choćby zwiększając przejrzystość rynku, identyfikując nowe możliwości biznesowe oraz usprawniając ocenę ryzyka. Z moich osobistych doświadczeń z dostawcami danych B2B wynika, że dane otwarte pomagają firmom zrozumieć trendy branżowe, zweryfikować potencjalnych partnerów i opracować dokładniejsze profile klientów. Wiele firm w Polsce wciąż nie wykorzystuje jednakże w pełni tego potencjału, często z powodu ograniczonych możliwości integracji danych lub braku świadomości – mówi Wcisło.

Dodaje on, że łącząc otwarte zbiory danych z zastrzeżonymi informacjami biznesowymi, firmy mogą także lepiej oceniać potencjalnych partnerów i zmniejszać ryzyko kredytowe.

Gerda Jurkonienė, prezes Okredo, firmy zajmującej się otwartymi danymi, zauważa, że przejście Polski na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne następuje w czasie, gdy wiele firm działa w bardziej niepewnych warunkach biznesowych. Ostatnie napięcia na Bliskim Wschodzie zwiększyły presję na firmy, których koszty są ściśle powiązane z paliwem i energią, szczególnie w sektorach transportu, logistyki oraz rolnictwa. W rzeczonej sytuacji, ocena stabilności finansowej partnerów staje się jeszcze ważniejsza, pozwala bowiem uniknąć opóźnień w płatnościach i współpracy z niewypłacalnymi firmami. - Chociaż KSeF upraszcza księgowość i zapewnia większą przejrzystość, nie pozwala ocenić wiarygodności partnerów firm. Wykorzystując otwarte dane, polskie firmy mogą określić kondycję finansową swoich klientów oraz ewentualne ryzyko przed wystawieniem faktur. Sygnałami wskazującymi na to, że dana firma może nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych są zazwyczaj zmiany w jej ocenie kredytowej, nowopowstałe długi i wszczęcie postępowania upadłościowego – wyjaśnia.

Zdaniem Jurkonienė, dane otwarte upraszczają również proces wystawiania faktur. Przykładowo, gdy platforma otwartych danych jest zintegrowana z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa, fakturowania oraz zarządzania relacjami z klientami, status firmy, adres oraz numer VAT uzupełniane są automatycznie, co ogranicza potencjalne błędy i przyspiesza fakturowanie.

Źródło: Okredo

KSeF działa „bardzo efektywnie". Minister finansów odpowiada na krytykę
KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
Księgowość
Minimalne wynagrodzenie 2026 – jak wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
16 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?
16 kwi 2026

Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
16 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
JPK CIT: Obowiązek dziś, ułatwienie jutro? Jak to zrobić prawidłowo?
15 kwi 2026

Wprowadzenie JPK_KR_PD (potocznie JPK CIT) budzi wśród firm a w szczególności w środowisku księgowych sporo emocji. Dla jednych to kolejny obowiązek raportowy. Dla innych to realna zmiana, która zdecydowanie ujednolici od strony technicznej rozliczanie podatków. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku - pisze Anna Bujarska – Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa grupy ADN.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna firmy a KSeF: dlaczego dla wielu firm to konieczność, jak uzyskać
15 kwi 2026

Od początku kwietnia 2026 r. kolejne firmy w Polsce mierzą się z obowiązkową cyfryzacją procesów fakturowania. Rozszerzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) np. na małe i średnie przedsiębiorstwa oznacza w praktyce konieczność wdrożenia nowych narzędzi uwierzytelniania dokumentów elektronicznych. Jednym z nich jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dla wielu przedsiębiorstw jest to pierwsze zetknięcie z technologią, która od lat funkcjonuje już w bankowości, administracji publicznej czy dużych korporacjach. Wraz z cyfryzacją obiegu dokumentów narzędzia takie jak podpis elektroniczny czy pieczęć kwalifikowana przestają być rozwiązaniami niszowymi, a stają się elementem codziennej infrastruktury biznesowej.
Osoby, które zarabiają około 14 tys. brutto zaoszczędzą ponad 2 600 zł. Idą zmiany w progach podatkowych?
16 kwi 2026

Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, co ma odciążyć klasę średnią i ograniczyć rosnące obciążenia fiskalne. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 2027 roku, a jego koszt – szacowany na 9 mld zł – miałby zostać pokryty m.in. z podatku cyfrowego i wyższej akcyzy na alkohol.
Donosy do skarbówki - do 70% zgłoszeń bywa motywowanych konfliktami osobistymi
16 kwi 2026

Liczba tzw. donosów do skarbówki rośnie z roku na rok, ale eksperci studzą emocje. Wskazują, że za większością zgłoszeń nie stoją realne nadużycia, lecz konflikty osobiste, zazdrość i napięcia społeczne. Dane pokazują też, że ogromna część sygnałów trafiających do KAS jest anonimowa i często trudna do zweryfikowania.
Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory?
14 kwi 2026

Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory. W teorii spór o to, czy faktura została dostarczona, wraz z KSeF przestaje mieć znaczenie. Ale czy tak jest w rzeczywistości?

Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.
14 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Czy importerzy będą pod stałym monitoringiem organów? Nowy UKC to koniec przypadkowych kontroli
14 kwi 2026

Dotychczas kontrola celna była dla wielu przedsiębiorców zdarzeniem incydentalnym – często losowym, ograniczonym do wybranych zgłoszeń lub konkretnych transakcji. Nadchodzące zmiany w unijnym systemie celnym całkowicie odwracają tę logikę. Wraz z reformą Unijnego Kodeksu Celnego kontrola przestaje być zdarzeniem – staje się procesem ciągłym. Pojawia się więc fundamentalne pytanie: czy importerzy w praktyce znajdą się pod stałym monitoringiem organów?
