CBAM (graniczny podatek węglowy) 2024. Rejestr przejściowy CBAM – uprawnienia i dostęp przez PUESC od 1 stycznia

Od początku października 2023 r. do końca grudnia 2025 r. trwa okres przejściowy stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (2023/956). Mechanizm ten znany jest najbardziej pod swoim angielskim skrótem CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), a potocznie znany jest jako tzw. graniczny podatek węglowy. Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że dostęp do Rejestru przejściowego CBAM mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM” oraz powiązane ze Zgłaszającym CBAM zarejestrowanym na PUESC w obszarze „cło”.

Właściciel firmy lub osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji

Nie musi podejmować żadnych działań. Dla aktywnych na dzień 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorców zarejestrowanych na PUESC w obszarze „cło”, którzy są powiązani ze swoją firmą jako „właściciel/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji” – uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM” zostanie nadane z urzędu. Uprawnienie będzie dostępne od 1 stycznia 2024 roku.

Pracownik lub pełnomocnik firmy

Jeżeli jesteś pracownikiem lub pełnomocnikiem Zgłaszającego CBAM i chcesz uzyskać uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”, złóż wniosek WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji firmy. We wniosku tym zaznacz uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”. Ponadto, załącz elektronicznie podpisane przez mocodawcę upoważnienie, z którego będzie wynikało wprost, że jesteś pracownikiem lub pełnomocnikiem Zgłaszającego CBAM i jesteś uprawniony do „Dostępu do rejestru CBAM”.

Ważne Pamiętaj, że jeśli załączone upoważnienie nie jest podpisane elektronicznie, to oryginał upoważnienia musi zostać przesłany do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Dopiero po otrzymaniu oryginału upoważnienia wniosek „WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji firmy” zostanie rozpatrzony.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i aktualizacji reprezentacji firmy znajdziesz w opisach usług:

Powiąż reprezentanta z firmą,

Zmień lub usuń powiązania.

Jak uzyskać dostęp do Rejestru przejściowego CBAM - krok po kroku

Krok 1. Rejestr przejściowy CBAM jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie). Po uruchomieniu linku użytkownik zostaje przekierowany na stronę „Skąd Jesteś, Where Are You From?”, na której wybiera domenę „Domena celna”, kraj „Poland” oraz rodzaj użytkownika. Wybierając rodzaj użytkownika, wybierz tylko jedną z dwóch ról:



- „Pracownik” – jeżeli jesteś pełnomocnikiem lub pracownikiem Zgłaszającego CBAM,



- „Przedsiębiorca” – jeżeli jesteś właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Zgłaszającego CBAM.

Uwaga! Przy logowaniu do CBAM nie należy wybierać rodzaju użytkownika „Przedstawiciel celny”.

Krok. 2. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na portal PUESC, gdzie wymagane jest logowanie (użytkownik musi posiadać konto na PUESC).

Krok 3. Po zalogowaniu użytkownik wybiera kontekst reprezentacji, w którym chce pracować. Kontekst reprezentacji należy rozumieć jako kontekst podmiotu, w imieniu którego użytkownik będzie wysyłał sprawozdanie i w imieniu którego posiada nadane uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”.

Krok 4. Po wyborze kontekstu reprezentacji użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do rejestru CBAM.

Uwaga! Zmiana kontekstu reprezentacji w CBAM wymaga wylogowania się, ponownego zalogowania i wyboru kontekstu, w którym użytkownik chce pracować. Zaleca się pracę w przeglądarce w trybie incognito. System CBAM nie usuwa w pełni danych z poprzedniego logowania i po przelogowaniu może w dalszym ciągu mieć zapisane dane z poprzedniego logowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami., który jest tzw. organem właściwym, który pełnił funkcje i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) 2023/956. Zadaniem organu właściwego jest m.in. wsparcie Komisji Europejskiej w weryfikacji sprawozdań składanych przez importerów lub pośrednich przedstawicieli celnych.