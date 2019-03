Wniesienie do spółki kapitałowej wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W celu skutecznego przeniesienia wszystkich elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), w tym m.in. nieruchomości, wspólnicy spółki podejmują uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawierają w odpowiedniej formie umowę przenoszącą własność ZCP na spółkę. Spółka następnie składa wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

Moment wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

W związku z wyżej wymienionymi czynnościami przedsiębiorcy często zastanawiają się, w którym momencie następuje faktyczne wniesienie wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy, tj. czy jest to dzień zawarcia umowy przenoszącej własność ZCP na spółkę oraz podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, czy dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego.

Biorąc pod uwagę panujący w judykaturze pogląd, należy stwierdzić, że momentem wniesienia wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy jest chwila, w której pomiędzy wnoszącym aport a spółką następuje zawarcie umowy przenoszącej jego własność oraz data wniesienia wskazana w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Wniesienie aportu nie jest więc ściśle związane z wpisaniem podwyższonego kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy do KRS. Rozpoczęcie używania nabywanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nastąpić może zaraz po ich nabyciu w drodze aportu, bez względu na to kiedy nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

W tym miejscu należy podkreślić, że czym innym jest wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki celem podwyższenia kapitału, a czym innym podwyższenie kapitału zakładowego, które wywiera skutki dopiero z momentem wpisania go do rejestru. Pomimo konstytutywnego charakteru wpisu, warunkiem jego dokonania jest uprzednie wniesienie aportu w postaci przeniesienia jego własności. Proces podwyższenia kapitału zakładowego obejmuje bowiem stronę formalną, jaką są czynności związane z podwyższeniem, w tym czynność prawna zmiany umowy spółki, jeżeli dochodzi do takiej zmiany oraz czynność faktyczna w postaci wniesienia wkładów do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego.

Ewidencja środków trwałych

W odniesieniu do momentu, w którym spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji należy stwierdzić, że spółka ma prawo wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych już w dniu nabycia, tj. w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a nie w dniu wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

