Ochrona wynikająca z interpretacji podatkowej nie może być zawężona

Sprawa rozstrzygnięta w czwartek (21 marca) przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła jednej z największych transakcji nabycia nieruchomości komercyjnych w 2016 r.; wartość przedmiotu sporu, którym był VAT do zwrotu, to 120 mln zł.

"To bardzo dobry wyrok dla ogółu podatników i przedsiębiorców. NSA stanął bowiem na stanowisku, że zakres ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji podatkowej nie może być zawężony przez fiskusa" - powiedział Andrzej Puncewicz, partner z firmy doradczej CRIDO, która reprezentowała skarżącą firmę.

Zgodnie z komunikatem CRIDO, spółka nabyła budynek biurowy za kwotę sięgającą blisko 500 mln zł. Kupujący i sprzedający uzyskali interpretacje podatkowe, zgodnie z którymi taka transakcja powinna być opodatkowana podatkiem VAT. W związku z tym, sprzedający wystawił fakturę VAT. Nabywca zapłacił VAT wraz z ceną nieruchomości, a sprzedający odprowadził podatek do urzędu skarbowego.

"Spółka wystąpiła z wnioskiem o zwrot podatku VAT jednak organy podatkowe odmówiły jej zwrotu, stwierdzając, że transakcja stanowiła dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nie pojedynczego aktywa (nieruchomości) i tym samym nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT (dlatego zwrot VAT był nienależny). Natomiast uzyskana interpretacja nie miała zastosowania, ponieważ ochrona z interpretacji obejmuje tylko zwolnienie z zapłaty zaległości podatkowych, a nie prawo do zwrotu VAT" - informuje CRIDO.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w czerwcu 2018 r. uchylił wydane decyzje i skrytykował wąskie rozumienie ochrony wynikającej z interpretacji podatkowej. Jak wskazano, sąd powołał się na zasadę demokratycznego państwa prawa, zasadę zaufania do organów i stwierdził, że takie podejście do interpretacji oznaczałoby, że stosowanie prawa jest pułapką dla podatnika. Od orzeczenia WSA organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do NSA. Podtrzymał wyrażone wcześniej stanowisko, że moc ochronna interpretacji nie obejmuje swoim zakresem prawa do zwrotu VAT.

"Na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. NSA ostatecznie potwierdził stanowisko zaprezentowane wcześniej przez WSA w Warszawie i Spółkę, a w konsekwencji oddalił skargę kasacyjną Organu. W ustnych motywach orzeczenia NSA wskazał m.in., że ochrona wynikająca z interpretacji skutkuje uwolnieniem podatnika od wszelkich negatywnych skutków związanych z zastosowaniem się przez niego do interpretacji wydanej przez organy podatkowe i to niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym u podatnika wystąpiło zobowiązanie podatkowe, czy też zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz czy zwrot ten faktycznie nastąpił" - napisano w komunikacie.

"NSA (...) orzekł, że ochrona wynikająca z interpretacji jest niezależna od +wyniku podatkowego+ jaki w danym okresie rozliczeniowym osiągnął podatnik i tym samym obejmuje swoim zakresem także prawo do uzyskania zwrotu VAT. Była to pierwsza tego rodzaju sprawa rozpoznawana przez NSA" - podkreślono. (PAP)

autor: Marcin Musiał

