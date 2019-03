Polska Strefa Inwestycji - samochody w kosztach kwalifikowanych

Uznanie wydatku za koszt kwalifikowany wiąże się ze spełnieniem dwóch następujących warunków: wydatek musi zawierać się w rodzajach wydatków określonych w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Rozporządzenie) oraz, wydatek musi być związany z „nową inwestycją”, czyli przedsięwzięciem objętym decyzją o wsparciu.

Wydatek inwestycyjny jako koszt kwalifikowany w Polskiej Strefie Inwestycji

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszty ponoszone na podstawie umów leasingu finansowego środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez podatnika (§ 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia), pod warunkiem, że zostały „poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji”.

Dodatkowo, Rozporządzenie wprowadza istotny warunek, tj. aby środki trwałe wprowadzenia do ewidencji mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane i tym samym powiększać wartość przysługującego zwolnienia, muszą zostać utrzymane przez dużych przedsiębiorców przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji, bądź przez okres 3 lat w odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców.

Czy samochody wykorzystywane „w strefie” są kosztami kwalifikowanymi?

Jeszcze w oparciu o przepisy prawa podatkowego dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), organy podatkowe wydawały rozstrzygnięcia niepozwalające na potraktowanie jako koszty kwalifikowane wydatków związanych z flotą samochodową. Z przedstawionego w jednej z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-280/16/AB) opisu wynikało, że Wnioskodawca miał zamiar ponieść wydatki związane z zakupem samochodów ciężarowych wykorzystywanych do transportu produktów wytworzonych w SSE do kontrahentów. Spółka uznała, że skoro samochody będące środkami trwałymi będą wykorzystywane w celu osiągania przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE, mogą być zaliczone do wydatków kwalifikowanych. Organ podatkowy zaprezentował jednak odmienne stanowisko, stwierdzając, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z kosztami nowej inwestycji przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. Stwierdzono zatem, że skoro pojazdy będą wykorzystywane do transportu produktów do kontrahentów, a więc będą zmieniały swoje położenie i w związku z tym będą znajdować się również poza obszarem strefy, nie można zaliczyć ich do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Zmiana stanowiska organów podatkowych

W jednym ze swoich pism z dnia 13 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0112-KDIL5.4010.78.2017.1.ŁM) zgodził się, że na nabywanie środki transportu, wykorzystywanych na potrzeby własne związane z działalnością gospodarczą wskazaną w zezwoleniu strefowym, zalicza się do kosztów kwalifikowanych. Spółka możliwość objęcia pomocą publiczną wydatków na zakup środków transportu argumentowała m.in. tym, że wydatki na samochody zostały poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia, środki transportu zostały zaliczone do składników majątku Spółki i co najważniejsze, będą one wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania działalności na mocy zezwolenia strefowego. Organ nie zawarł w interpretacji indywidualnej swojego komentarza, odstąpił od uzasadnienia prawnego i uznał stanowisko wnioskodawcy w pełni za prawidłowe.

Stanowisko na korzyść podatnika zostało potwierdzone również w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.400.2018.2.MM).

Dalszy ciąg artykułu dotyczącego samochodów "w strefie" jako kosztów kwalifikowanych

Autor: Karolina Milan, konsultant podatkowy, Grant Thornton