Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu osobowego w firmie a koszty podatkowe

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków eksploatacyjnych dotyczy samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji potwierdzającej wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podatnik wykorzystuje w tym celu ewidencję stosowaną dla celów VAT, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów podatku VAT, również dla celów podatku dochodowego przyjmuje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o VAT zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2019 r., 0113-KDIPT2-3.4011.320.2019.2.RR.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził ośrodek szkoleniowy, w ramach którego zajmował się edukacją z zakresu nauki jazdy i pilotażu. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodził samochód osobowy przystosowany do przeprowadzania egzaminów, który został objęty ewidencją środków trwałych. Samochód służył podatnikowi wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie był on użytkowany w celach prywatnych. Do końca 2018 r. podatnik odliczał w 100% koszty związane z użytkowaniem samochodu, m.in. za paliwo, badania techniczne, naprawy. Przedsiębiorca nie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ, nie posiadając statusu podatnika VAT, nie miał takiego obowiązku.

Na skutek zmiany stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2019 r., podatnik powziął wątpliwość, czy może uznać wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego w 100% jako koszt uzyskania przychodu, używając go wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, że jest on uprawniony do uznania wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu w 100% jako koszt uzyskania przychodu. Podkreślił, że ograniczenie, które zostało zawarte w ustawie o PIT, odnosi się do podatników użytkujących samochody osobowe w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tym samym, regulacja ta nie odnosi się do podatnika, który używa samochodu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że wskutek zmiany stanu prawnego za koszty uzyskania przychodów co do zasady nie uważa się poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność, samochodu osobowego oraz składek na ubezpieczenie tego samochodu. Wydatki takie w wysokości 20% można uznać za koszt podatkowy, jednak tylko w wtedy, gdy samochód jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Skoro więc podatnik wykorzystuje samochód osobowy tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, to może zaliczyć wydatki związane z jego używaniem i eksploatacją w 100% do kosztów uzyskania przychodów.

Katarzyna Narejko

Źródło: taxonline.pl