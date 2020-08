Jakie podatki muszą być płacone przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowić będzie załącznik do tego rozporządzenia.



W projekcie tego wykazu znalazły się następujące podatki:

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Lp. Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych 1. 2. I. Podatek dochodowy od osób prawnych 1. wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-10Z 2. wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR CIT-11R 3. wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-6R 4. wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-6AR 5. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 6. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8AB wynikjący z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8A, CIT-8B 7. wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców CIT-9R 8. wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji CIT-14 9. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-CFC 10. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ II. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 2. wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28S 3. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 4. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (podatek dochodowy według stawki 19%) PIT-36L 5. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36S 6. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (podatek dochodowy według stawki 19%) PIT-36LS 7. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37 8. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 9. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-39 10. wynikający z deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 11. podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej PPL 12. podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-7 13. wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 14. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-CFC 15. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ 16. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku PIT-NZS 17. zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych PPD 18. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych PPE 19. podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych PPW III. Podatek od towarów i usług 1. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 2. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K 3. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7D 4. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE VAT-8 5. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca VAT-9M 6. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10 7. wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 8. wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących VAT-Z 9. wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług VAT-In 10. płatność organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym TWPOD

Zgodnie z art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej (w aktualnym, obowiązującym od 1 lipca 2020 r., brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1065) - Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).





Przepis ten wskazuje, że na mikrorachunki podatkowe będą dokonywane wpłaty tylko określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty w świetle obowiązujących przepisów są realizowane na rachunek urzędu skarbowego (co oznacza że nie dotyczy to np. podatku od nieruchomości czy też opłat lokalnych).

Omawiany projekt rozporządzenia będzie wydany na podstawie art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

Projekt określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na trzy części według rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.



Wskazanie poszczególnych formularzy podatkowych, którymi rozlicza się określone podatki ma na celu ułatwienie podatnikom identyfikacji wpłat, które są realizowane w wyżej wymieniony sposób. Rozbudowa katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym jest uzależniona od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych.

Docelowo podatnik powinien móc regulować swoje podatki i niepodatkowe należności tylko przy użyciu mikrorachunku, który będzie mu nadawany od momentu wystąpienia pierwszego obowiązku uiszczenia zapłaty do urzędu skarbowego.

Przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego dokonywane powinny być także płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Powyższe rozwiązanie stanowi duże udogodnienie zarówno w zakresie przekazywania wyegzekwowanych środków jak i w procesie ich rozliczenia.

Minister Finansów zwraca uwagę, że wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, nie zawiera należności wynikających z podatku akcyzowego. Podatek ten jest pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, zatem jego zapłata następuje na rachunek bankowy tego Urzędu Skarbowego. W tym zakresie nie zachodzi zmiana w stosunku do lat ubiegłych.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zdaniem Ministra Finansów tak szybki termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa. Wg MF projektowane rozporządzenie nie zawiera regulacji stanowiących obciążenia dla podatników, a jedynie ułatwia podatnikom dokonującym wpłat podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, wywiązanie się z już istniejących obowiązków, tj. zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi indywidualnych rachunków poprzez określenie katalogu opłat objętych mikrorachunkiem podatkowym. Jest to zatem rozwiązanie korzystne dla podatników.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy płacą PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) do urzędu skarbowego za jego pomocą.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.

Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na konto bankowe podatnika.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy podatnik może sprawdzić korzystając z generatora lub otrzyma go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podatnik poda:

PESEL, jeśli jest osobą fizyczną: nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

jeśli jest osobą fizyczną: NIP, jeśli: prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne



jeśli:

Ministerstwo Finansów apeluje do podatników:



Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.



Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.



Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie).

Generator mikrorachunków działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu - czyli bez przerwy. Podatnik może więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer mikrorachunku danego podatnika zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

LK oznacza liczbę kontrolną,

wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,

Y=2, gdy użyjesz NIP,

po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,

na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego podatnik zawsze powinien sprawdzić czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP danego podatnika.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP.

Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Co z dotychczasowymi rachunkami

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Na jaki rachunek wpłaca się podatki inne niż PIT, CIT i VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, wpłaca się tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znaleźć tam można szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.



Na dotychczasowych zasadach wpłaca się także podatek, jeśli podatnik rozlicza się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne dokonuje się tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Źródła: Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów