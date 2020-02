Wydatki na uzyskanie licencji pilota kosztem uzyskania przychodów

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 lipca 2019 r., 0112-KDIL3-3.4011.185.2019.2.MM.

Sprawa dotyczyła podatnika – pilota samolotowego posiadającego licencję wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który prowadził działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie doradztwa w zarządzaniu organizacjami prowadzącymi certyfikowaną i nadzorowaną działalność lotniczą oraz szkolenia lotnicze i zajęcia akademickie na uczelniach kształcących w lotnictwie. Podatnik specjalizował się w zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie i posiadał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych podatnik postanowił rozpocząć szkolenia i kursy w celu uzyskania licencji pilota lotniczego i samolotowego instruktora szkolenia praktycznego.

Podatnik powziął wątpliwość, czy wydatki poniesione w celu uzyskania licencji pilota lotniczego oraz samolotowego instruktora szkolenia praktycznego stanowią koszty poniesione w celu uzyskania i zabezpieczenia przychodu i mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, że koszty uzyskania licencji pilota zawodowego oraz instruktora szkolenia praktycznego stanowią koszty poniesione w celu uzyskania przychodu i podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska podatnik przywołał treść art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów bądź źródła przychodów. Według podatnika, uzyskanie licencji pilota zawodowego ma na celu nie tylko zabezpieczenie dotychczasowego źródła przychodu, ale także utrzymanie pozycji na rynku pracy. Tym samym, poniesione przez podatnika wydatki będą przekładały się na uzyskanie przychodu.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że wydatki, które podatnik poniesie w celu uzyskania licencji pilota lotniczego oraz samolotowego instruktora szkolenia praktycznego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Organ podkreślił, że podatnik, chcąc rozszerzyć zakres świadczonych usług, musi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez odbywanie odpowiednich szkoleń i kursów, bez których nie byłby w stanie uzyskać licencji pilota lotniczego i samolotowego instruktora szkolenia praktycznego. Tym samym, nie mógłby on odpłatnie świadczyć usług. Według organu, skoro podatnik ma na celu rozwijanie swojej działalności poprzez poszerzanie wachlarzu świadczonych usług i dąży nie tylko do zapewnienia ciągłości uzyskiwanych przychodów, ale także ich zwielokrotnienia, to w konsekwencji może on uwzględnić wydatki na kursy i szkolenia w kosztach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Katarzyna Narejko

Źródło: taxonline.pl

