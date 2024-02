Czy w usłudze Twój e-PIT jest automatycznie uwzględniona ulga na dziecko urodzone w 2023 roku?

Twój e-PIT - ulga na dziecko nowonarodzone, urodzone w 2023 roku. Czy jest uwzględniona?

Tak, dane dotyczące ulgi na dzieci urodzone w 2023 roku, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL są automatycznie przenoszone do przygotowanego zeznania. Jednak podatnik ma zawsze możliwość zmiany danych zawartych w rozliczeniu.

Autopromocja

Ulga na dziecko za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego

Przypomnijmy, że w świetle przepisów art. 27f ust. 1 ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na dziecko (ulgi prorodzinnej) na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego (nie ma przy tym znaczenia, którego dnia miesiąca nastąpił poród - ulga przysługuje za cały miesiąc), w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do:



1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota 112 000 zł;



2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;



3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota ulgi na dziecko - sposoby odliczenia

Odliczenie, w świetle art. 27f ust. 4 ustawy o PIT, dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo