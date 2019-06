Kasy fiskalne online - jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Kasy fiskalne online

Nowe kasy online mają zastąpić stopniowo kasy starego typu z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii. W odróżnieniu od nich będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do centralnego systemu informatycznego. W Centralnym Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej gromadzone będą dane o sprzedaży oraz zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących. Na ich podstawie dokonywana będzie analiza oraz kontrola rozliczeń przedsiębiorców, szczególnie w zakresie nieprawidłowości w podatku VAT.

Co istotne, kasy online zapewnią kupującemu możliwość otrzymania paragonu fiskalnego w formie papierowej. Zniesiony dla użytkowników kas online został obowiązek wydruku raportów fiskalnych dobowych, jednak nadal będą wystawiać raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w wersji papierowej.

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas

Przepisy dotyczące kas online uwzględniają sytuacje, gdy użytkownik kasy ma problem z brakiem zasięgu sieci komórkowych lub dostępem do operatorów świadczących usługi w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe czasowo zapewnienie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, jest on zobowiązany prowadzić ewidencję i zapewnić połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. W sytuacji, gdy połączenie nie jest możliwe w sposób trwały, użytkownik kasy ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży oraz, za zgodą właściwego[1] naczelnika urzędu skarbowego, zapewnić to połączenie w ustalonych z nim odstępach czasowych.

Harmonogram zmian

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wycofywanie z rynku kas rejestrujących, które nie spełniają wymogów dla kas online, będzie procesem ewolucyjnym. W pierwszej kolejności do 31 sierpnia 2019 roku zlikwidowane zostaną kasy z papierowym zapisem kopii. Nie będzie także możliwości wymiany do tego czasu pamięci kasy fiskalnej.

Kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną ostatecznie wycofane do 31 grudnia 2022 roku. Wyjątkiem będą podatnicy prowadzący działalność w branżach szczególnie narażonych na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży, którzy zostaną objęci bezwzględnym obowiązkiem wymiany kas już wcześniej. Zmiana na kasy online dotyczy sprzedaży usług i towarów w następujących branżach uznanych za wrażliwe:

od 1 stycznia 2020 – sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

od 1 lipca 2020 – świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

od 1 stycznia 2021 – świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Wynajem kas online

Nowym rozwiązaniem jest możliwość używania kas online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Wynajmowaniu mogą podlegać jedynie kasy online posiadające ważne potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar o tym, że kasy zapewniają m.in. połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Ulga na zakup kasy online

Wysokość ulgi na kasę nie ulega zmianie – jest to 90% ceny zakupu (bez VAT) i nie więcej niż 700 zł. Ulga przysługuje, gdy zakup kasy online nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży został określony w przepisach i jest to 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020 lub 1 stycznia 2021 w zależności od branży, w której działa podatnik.

Ulga na zakup kasy przysługuje także podatnikom, który dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnej online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (zarówno online jak i z papierowym czy elektronicznym zapisem kopii).

Nowe obowiązki dla podatnika

Przepisy wykonawcze wprowadzają nowy obowiązek dla podatnika polegający na zapoznaniu osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Osoba prowadząca ewidencję składa podatnikowi – przed rozpoczęciem jej prowadzenia – oświadczenie zgodnie z określonym przepisami wzorem. Natomiast osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przed 1 maja 2019, zobowiązane były do złożenia stosownych oświadczeń do 31 maja 2019.

Na podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących został nałożony także obowiązek przypisania oznaczeń literowych od „A" do „G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Dotychczasowe oznaczenie należy dostosować do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w terminie do 31 lipca 2019.

Marta Serafin, doradca podatkowy w firmie inFakt

_____________________

[1] Przy jednoosobowej działalności – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, w przypadku spółek – ze względu na siedzibę.