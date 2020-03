Zakup towarów używanych za granicą od osoby niebędącej podatnikiem VAT

Prowadzona przeze mnie firma zajmuje się handlem sprzętem pomiarowym. Moje pytania dotyczą zakupu używanego towaru w Niemczech: 1) jeśli kupię używany towar (sprzęt pomiarowy) od osoby, która nie jest podatnikiem VAT, to czy będę mógł odsprzedać dalej w kraju ten towar i czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, 2) czy należy to ująć w informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach towarów, 3) jeżeli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie, to co z VAT?