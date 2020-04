Zmiany w VAT wprowadzone przez Tarczę antykryzysową

Zmiana terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych podatników.

Pierwszą istotną zmianą jest przesunięcie terminu wejścia w życie JPK_VAT z deklaracją, czyli tzw. JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych). Na gruncie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520) wprowadzono rozwiązanie polegające na likwidacji miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji VAT, przy jednoczesnym przyjęciu obowiązku przesyłania deklaracji i ewidencji zgodnie z nowym wzorem udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Zmiana przewidziana w Tarczy antykryzysowej dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw, które miały obowiązek wprowadzić JPK_VAT z deklaracją od 1 kwietnia br. Tym samym, wszyscy podatnicy zobowiązani zostali wprowadzić nowe JPK_VAT z deklaracją dopiero od 1 lipca 2020 r.

Procedura uproszczona w imporcie towarów

Na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mogą rozliczać VAT od importu towarów w deklaracji VAT, bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Aby umóc skorzytać z tej prcedury konieczne jest m.in. przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT).

Regulacja ta miała zostać uchylona 1 kwietnia br. z uwagi na wejście w życie nowego JPK_VAT z deklaracją. W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie JPK_VAT z deklaracją, podtrzymano także wspomnianą regulację z art. 33a ust. 6 ustawy o VAT. Podobnie przesunięty został termin wejścia w życie zmian dotyczących sytuacji, gdy podatnik nie przedstawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wymaganych dokumentów po skorzystaniu z procedury uproszczonej (art. 33a ust. 7, 9-11 oraz ust. 12 ustawy o VAT). Wszystkie ww. modyfkacje wejdą w życie dopiero 1 lipca 2020 r.

Sankcja za błędy w ewidencji VAT będzie miała charakter fakultatywny

Zmiany wprowadzono także w zakresie niezłożenia korekty JPK czy wyjaśnień ze strony podatnika albo złożenia ich po upływie 14-dniowego terminu od dnia otrzymania wezwania do złożenia korekty błędów. Od 1 lipca skutkować to będzie nałożeniem na podatnika kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji. Nowe przepisy zmieniają charakter kary za błędy z obligatoryjnego na fakultatywny, zatem stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym i rozpatrywane na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.

Brak opłat prolongacyjnych

W zakresie ulg wprowadzone zostały przepisy przewidujące, iż na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie będą naliczane opłaty prolongacyjne związane z wydawaniem decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku (na podstawie art. 15zb ustawy). Jest to jedyna ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przewidziana w pakiecie ustaw, tzw. tarczy antykryzysowej.

Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) została wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Zakładała ona ujednolicanie stawek towarów – według Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz usług – według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Ujednolicenie stawek wiązałoby się z licznymi obowiązkami przedsiębiorców, dlatego też zdecydowano się na zmianę terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, która ma nastąpić dopiero 1 lipca 2020 r.

Dłuższy termin na złożenie ZAW-NR

Na podstawie art. 117ba Ordynacji podatkowej w razie dokonania zapłaty na rachunek niezgłoszony (spoza tzw. białej listy podatników), podatnicy VAT będą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

Jednym ze sposobów uniknięcia wspomnianej odpowiedzialności jest złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (tzw. ZAW-NR) w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Zmiana wprowadzona przez pakiet ustaw wchodzących w skład Tarczy antykryzysowej dotyczy wydłużenia ww. terminu do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Paragon w postaci elektronicznej za zgodą nabywcy

Na podstawie art. 32 ustawy przewidziana została także możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży w postaci elektronicznej za zgodą nabywcy, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. Nie zostało jednak skonkretyzowane w jakiej formie zgoda powinna zostać wyrażona.

Natalia Trestka, Młodszy konsultant podatkowy

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.