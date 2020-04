Złożenie deklaracji VAT konieczne dla uzyskania pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Pamiętaj, że:

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień możesz złożyć już od 1 maja 2020 r.

Z Tarczy Finansowej PFR mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.



Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne.





Informacja o obrotach pochodzących z twojej deklaracji VAT, złożona zgodnie z powyższymi terminami i pozytywnie zweryfikowana przez MF, jest niezbędna do otrzymania subwencji.

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchomił nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.



Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Kryzys wywołany przez pandemię powoduje agresywne i szokowe zaburzenie płynności w wielu polskich firmach. Dziś, kluczowe jest utrzymanie nad wodą jak największej liczby polskich firm i zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. Tak, żeby po skończonej epidemii, nasza gospodarka mogła jak najszybciej wskoczyć na właściwe tory rozwoju, a polskie rodziny miały przez cały czas zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Radykalnie trudne sytuacje wymagają czasami radykalnie prostych rozwiązań dla osób oczekujących na pomocną dłoni ze strony instytucji państwa. Wierzę, że realizacja programu, który uruchomił Polski Fundusz Rozwoju, pomoże uratować kilka milionów najbardziej zagrożonych dziś miejsc pracy. W tych trudnych czasach, maksymalny wysiłek fiskalny po stronie państwa jest niezbędny, żeby ratować potencjał polskiej gospodarki i budżety domowe Polaków. – mówi Premier Mateusz Morawiecki.

Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, że światowa gospodarka wpadła w gigantyczne turbulencje. Firmy z dnia na dzień zderzyły się ze znaczącym spadkiem przychodów, część z nich musiała całkowicie zawiesić swoją działalność. To wszystko powoduje powstawanie zatorów płatniczych, utratę płynności, brak możliwości regulowania zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników, a co za tym idzie zagrożenie masowym wzrostem liczby upadłości i bezrobocia.

Przed nami kilka trudnych miesięcy w gospodarce związku z pandemią koronawirusa. Dlatego Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna realizację rządowego programu Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników o bezprecedensowej wartości 100 mld zł. Zakładamy, że skorzysta z niego około 350-400 tyś firm, które mogą odczuwać spadek przychodów z powodu COVID-19. Szacujemy, że firmy otrzymają blisko 60 mld zł bezzwrotnych subwencji na finansowanie miejsc pracy i pokrycie strat. Cześć finansowania będzie miała charakter inwestycyjny – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR będzie dostępne prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie odpowiedni formularz.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji finansowej skierowane jest do przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Będą mogły z niej skorzystać podmioty, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł.



Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne. 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25% na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. W dystrybucji produktów skierowanych do tej grupy firm szczególny nacisk został położony na ich łatwą dostępność w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych oraz prostą i szybką obsługę z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Finansowanie dla firm z sektora MŚP skierowane jest do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 250 pracowników PFR proponuje 3 formy finansowania:

Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Źródło: Ministerstwo Finansów, Polski Fundusz Rozwoju