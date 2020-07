Ulga na złe długi w VAT

Jak stanowi art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. W myśl natomiast art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ulga na złe długi przysługuje więc po tym jak należność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od terminu zapłaty przyjętego przez sprzedawcę i nabywcę.

Przy czym, należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.





Wynika stąd, że istnieje konkretny sposób na wykazanie ulgi – poprzez uwzględnienie jej w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 90 dni w odniesieniu do danej wierzytelności. Jeśli termin do złożenia deklaracji za ten okres minął, to można złożyć korektę.

Trzeba przy tym odnotować istotne ograniczenie czasowe wynikające z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że ulgę stosuje się pod warunkiem, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przykład:

20.01.2019 r. Spółka wystawiła i doręczyła kontrahentowi fakturę z tytułu dostawy towarów. Należność za tę sprzedaż, kupujący miał uiścić w ciągu miesiąca od otrzymania faktury. Termin płatności upłynął więc 20.02.2019 r. 90 dni od tej daty przypadło zaś w maju 2019 r. W konsekwencji, ulga na złe długi może być wykazana w rozliczeniu za ten okres – poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7.

Warunkiem na skorzystanie z ulgi jest to, żeby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona (w przykładzie jest to rok 2019). Wynika stąd, że korekta deklaracji za maj 2019 r. będzie mogła być złożona przez Spółkę do końca 2021 r.

Pamiętać należy także o dodatkowych przesłankach formalnych dotyczących sprzedawcy i dłużnika. W momencie skorzystania z ulgi muszą oni być czynnymi podatnikami VAT (art. 89a ust. 2 pkt 3 lit a ustawy o VAT). Ponadto podatnik musi sprawdzić, czy dłużnik nie jest (oraz nie był w momencie sprzedaży) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (art. 89a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit a ustawy o VAT).

W obecnym stanie prawnym, do deklaracji, w której wykazywana jest korekta z tytułu ulgi na złe długi trzeba dołączyć jako załącznik zawiadomienie VAT-ZD.

Michał Samborski, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.