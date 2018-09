Stawka VAT na usługi fotograficzne

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 9 lipca 2018 r., 0115-KDIT1-1.4012.378.2018.1.JP.

Sprawa dotyczyła podatnika, który jest fotografem prowadzącym firmę o głównym profilu - działalność fotograficzna PKD 74.20.Z. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje samodzielnie projekty i sesje fotograficzne. Zdjęcia te wykorzystywane są przez zleceniodawców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Sesje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, które zgodnie z umową zostają przeniesione na nabywcę usług. Wynagrodzenie za te prawa oraz sprzedaż fotografii i filmów wypłacane jest po wystawieniu przez podatnika faktury VAT wg stawki 23%.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy może zastosować stawkę VAT 8% w stosunku do wykonywanych usług. Zdaniem podatnika, gdy fotograf będzie wykonywał sesje samodzielnie i przedmiotem umowy będzie przekazanie praw autorskich do tych projektów oraz wykonanych zdjęć, to wynagrodzenie za tą czynność otrzymywane po wystawieniu faktury, będzie podlegało opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Zdaniem organu, świadczenie przez podatnika jako twórcę usługi, polegające na wykonaniu projektów i sesji fotograficznych wykonywanych na zlecenie klientów wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielenie licencji do projektu, wynagradzanych w formie honorarium, będzie opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl