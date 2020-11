Jaka stawka VAT na urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących?

Od 1 lipca 2020 r. stosowane są przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, wprowadzonej ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.). Ta nowa matryca stawek VAT wprowadziła do ustawy o VAT, m.in. nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi (5% i 8%) oparte o nowy sposób identyfikowania ich na potrzeby opodatkowania VAT, polegający na odejściu od stosowania do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

- Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów,

- aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Nowa matryca stawek VAT została zbudowana na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych CN. Taka koncepcja w połączeniu z zupełnie inną budową i systematyką PKWiU oraz CN spowodowało, że zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.





Niekorzystnym skutkiem nowej matrycy stawek VAT było to, że od 1 lipca 2020 r. urządzenia dla niewidomych i słabowidzących, które nie mają statusu wyrobów medycznych zostały objęte stawką podstawową 23%. Stawką 8% nadal są bowiem opodatkowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stawką obniżoną (5%) objęte są również publikacje w alfabecie Braille'a.

Zatem od 1 lipca 2020 r. dla niektórych jednak produktów z tej grupy towarowej stawka podatku wzrosła, co niewątpliwie powodować mogło wzrost ich cen, a zatem i mniejszą dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dlatego też podjęta została decyzja o obniżeniu stawki VAT do 8% na urządzenia dla niewidomych, które do 30 czerwca 2020 r. były objęte tą właśnie stawką. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1487) od 31 sierpnia 2020 r. stawką 8% ponownie są objęte:

- maszyny poligraficzne do pisma Braille'a sklasyfikowane w CN 8442 30 00,

- urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) sklasyfikowane w CN 8471,

- maszyny do pisania dla niewidomych sklasyfikowane w CN 8472 90 80,

- urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a – bez względu na CN.

Z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzi na interpelację udzielił Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprac. Paweł Huczko

