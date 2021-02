Jaka stawka VAT dla dostawy towarów i ich transportu?

Dostawa towarów - podstawa opodatkowania VAT

W przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów.



Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.



Z kolei w myśl art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT – podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

VAT 2021





Dostawa z transportem jako jedno świadczenie

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną czynność, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący.

Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku dostawy towarów z transportem, gdzie usługa transportowa nie stanowi celu samego w sobie i nie powinna być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie, ale jako element świadczenia złożonego.

Wobec czego na fakturze dokumentującej taką sprzedaż powinna widnieć tylko jedna pozycja - dostawa towarów. W pozycji tej powinna być zsumowana wartość świadczenia głównego (dostawy towarów) oraz świadczenia pomocniczego - transportu. Oznacza to, że koszty transportu towarów sprzedawanych przez dostawcę nie mogą być ujmowane przez niego jako osobne pozycje na fakturze. Dostawca może jednak umieścić w części informacyjnej faktury albo w załączniku do faktury dodatkowe informacje skierowane do kontrahenta dotyczące danej dostawy (np. wyszczególnienie elementów składowych danego świadczenia wraz z informacją o wartościach tych elementów).

Dostawa (z transportem) towarów objętych różnymi stawkami VAT

Natomiast w sytuacji, gdy na jednej fakturze widnieją pozycje opodatkowane różnymi stawkami, wówczas koszty transportu ponoszone przez dostawcę należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i do kosztów transportu zastosować taką samą stawkę jak do towarów, z którymi są związane.

Podsumowując, w przypadku opisanego świadczenia złożonego do opodatkowania kosztów transportu znajdzie zastosowanie taka sama stawka podatku VAT jak dla dostawy towaru będącego przedmiotem transportu.

Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.